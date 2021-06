Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho uskoo, että puolueen tulos nousee vielä ennakkoäänituloksesta.

Halla-aho kommentoi ennakkoäänitulosta Ylen tuloslähetyksessä. Hän huomauttaa, että ennakkoäänistä puuttuu vielä erittäin paljon ääniä.

Perussuomalaisten tulos on ennakkoäänten ensitulosten jälkeen 13,5 prosenttia. Se on maltillisempi tulos kuin gallupeissa on puolueelle ennakoitu.

"Tästä lähdetään liikkeelle ja katsotaan, miten kehittyy”, Halla-aho sanoi Ylen tulosillassa.

”Meillä on tavoitteena parantaa edellisiin vaaleihin nähden ja tehdä historiamme paras tulos, jossa olemme nyt jo.”

Tavoitteena on Halla-ahon mukaan myös olla suurimpien puolueiden joukossa.

”Uskon, että tämä lukema tästä kyllä nousee illan mittaan”, Halla-aho sanoi Ylellä.