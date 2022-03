Puolustusliitto Naton puolustusministerikokoukseen keskiviikkona osallistunut puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kertoo referoineensa Suomessa parhaillaan käytävää Nato-keskustelua niin Nato-kollegoilleen kuin Naton pääsihteerille Jens Stoltenbergillekin.

”Kerroin Suomen tuesta Ukrainalle ja toin esille Nato-yhteistyön tärkeyden ja sen, että Naton avoimien ovien politiikan jatkuminen on tärkeää. Toin esiin myös sen, että Nato-jäsenyyden kannatus on kasvanut viime viikkoina merkittävästi, ajattelin, että kollegoiden on hyvä tämä tietää. Referoin myös Stoltenbergille Suomessa käytävää Nato-keskustelua”, Kaikkonen kertoi tiedotustilaisuudessaan.

Hänen mukaansa Stoltenberg oli kiinnostunut suomalaisesta keskustelusta ja oli noteerannut Suomen tuoreet Nato-gallupit myös.

”Stoltenberg vakuuttaa, että avoimien ovien politiikka Natossa jatkuu. Hän sanoo, että se on Suomen ja Ruotsin oma asia, haluammeko hakea jossain vaiheessa jäsenyyttä”, Kaikkonen kommentoi.

Hän korostaa, että ensin Suomessa on ratkaistava, haetaanko jäsenyyttä.

”En osaa tässä vaiheessa sanoa, mitä jokainen jäsenmaa tuosta asiasta ajattelee. Yleisesti otten olen siinä käsityksessä, että Suomi ja Ruotsi ovat arvostettuja kumppaneita, siinä mielessä en näe esteitä, mutta on ennenaikaista arvioida tuota asiaa”, Kaikkonen kommentoi sitä, miten Suomen Nato-jäsenhakemukseen suhtauduttaisiin.

”Mitään yhden yön prosessia ei ole olemassa, mutta käsitykseni mukaan se (Nato-jäsenyys) ei myöskään ole vuosien prosessi”, ministeri jatkoi.

FAKTAT Suomessa on alkanut prosessi, jossa hallitus tuo eduskuntaan selonteon. Osana tuota selontekoa käydään läpi myös Suomen mahdollista jäsenyyttä puolustusliitto Natossa. Samaan aikaan eri puolueet muovaavat omia turvallisuuspoliittisia kantojaan ja Ylen kyselyissä yli puolet suomalaisista on ilmoittanut kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä. Pääministeri Sanna Marin (sd) on arvioinut, että selontekoprosessi saadaan valmiiksi kevään 2022 aikana. Nato-keskustelu vilkastui ennennäkemättömästi Suomessa, kun Venäjä alkoi koota joukkojaan lähelle Ukrainan rajoja. Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuun lopulla.

Kaikkosen mukaan on selvää, että turvallisuusympäristö Euroopassa on muuttunut merkittävästi. Sen vuoksi myös Suomi on vahvistanut omaa varautumistaan.

”Puolustusvoimat on säätänyt omaa valmiuttaan. Tilanne rajoillamme on edelleen kyllä rauhallinen, mutta seuraamme tilannetta”, Kaikkonen kuvaili.

Tilanne edellyttää hänen mukaansa lisäpanostuksia.

”Tulen esittämään lisäpanostuksia puolustukseen myös kehysriihessä tulevien vuosien kehyksiin. Olen keskustellut valtiovarainministerin kanssa ja sanoisin, että tukea on. Ripeämmät toimenpiteet liittyvät lisätalousarvioon, puhutaan ennen muuta henkilöstöresurssien lisäämisestä ja myös materiaalipuolella on tarpeita. Pidemmän aikavälin tarpeet sitten kehyksiin”, Kaikkonen kommentoi.

Puolustusministerien kokouksen aiheena oli Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Nato-maiden puolustusministereiden lisäksi kokoukseen kutsuttiin Suomen, Ruotsin, Ukrainan ja Georgian puolustusministerit sekä EU:n ulkosuhteista vastaava korkea edustaja Josep Borrell.

”Kokous jatkuu, mutta ilman meitä kumppaneita. Siellä on toinen istunto nyt käynnissä”, Kaikkonen kertoi iltapäivällä.