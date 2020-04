Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan hallituksellekin selvisi vasta tiistain asiantuntijatapaamisessa, että Uudenmaan eristys täytyy uuden tilannearvion perusteella purkaa välittömästi.

Hallitus ilmoitti eilen keskiviikkona, että Uudenmaan liikkumisrajoitus puretaan. Rajoituksen päättyminen ei ollut yllätys, mutta se oli, että purku astui voimaan jo heti eilen 15. huhtikuuta, eikä vasta alkuperäisen rajoituksen määräaikana 19.4.

”Kyllä se tuli varmasti monelle meistä ministereistäkin yllätyksenä, että purkaminen joudutaan tekemään heti”, Sanna Marin kertoi Ylen aamussa torstaina.

Marinin mukaan tiistain asiantuntijatapaamisessa ”kävi ilmeiseksi, että purkaminen on tehtävä välittömästi”. Ratkaisun takana on oikeudellinen arvio ja perustuslakivaliokunnan vaatimus, että poikkeuksellinen liikkumisrajoitus on purettava heti, kun sitä ei voida enää katsoa aivan välttämättömäksi epidemian hillitsemisen kannalta. LUE LISÄÄ:

Marinin mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön sekä oikeusministeriön asiantuntijat ”toivat esiin ministereille, että meidän on toimittava näin”. Poliittiselle harkinnalle ei pääministerin mukaan enää jäänyt tilaa. Koronatilanteen katsotaan muuttuneen Suomessa laajemmaksi epidemiaksi niin, että nimenomaan Uudenmaan eristystä ei perustuslain ja valmiuslain mukaisesti enää voida katsoa perustelluksi.

Vastapainona Uudenmaan liikkumisrajoituksen purkamiselle hallitus tarkastelee nyt, tarvitaanko muunlaisia uusia rajoituksia tai tarvitseeko joitakin jo voimassa olevia rajoituksia, kuten kokoontumisrajoitusta, kiristää.

LUE MYÖS:

Marin kommentoi haastattelussa myös selvitystä Huoltovarmuuskeskuksen toiminnasta epidemiatilanteessa. Keskus rikkoi koronahankinnoissaan monia omia säännöksiään, ministeriön teettämä selvitys toi esiin.

”Huoltovarmuuskeskus on yksiselitteisesti toiminut tässä asiassa väärin. He ovat toimineet väärin kun eivät ole tarkastaneet näiden toimijoiden taustoja millään riittävällä tavalla. Ei tällä tavoin voi toimia, ja sen takia Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja on viime viikolla eronnut”, Marin sanoo.

Pääministerin mukaan Huoltovarmuuskeskuksen asia tulee tutkia perinpohjaisesti, ja keskuksen tekemistä kaupoista onkin sisäisten selvitysten lisäksi käynnissä poliisitutkinta.