Keskusta teki maanantaina liikennepoliittisen pelinavauksen, jossa se esittää nykyisen polttoaineiden litraperusteisen verotuksen korvaamista ajettuihin kilometreihin perustuvalla verolla. Ajokilometrejä seurattaisiin paikannusjärjestelmällä, jonka nostaminen esiin saa heti huutia oppositiopuolue kokoomukselta.

”Jonkinlaiseen satelliittiseurantaan perustuva verotusmalli on tyrmätty jo lukuisia kertoja vuosien aikana, mutta keskustan johdolla se nousi jälleen uudelleen esille”, ihmettelevät kokoomuksen kansanedustajat Jukka Kopra ja Timo Heinonen tiedotteessaan.

”Autojen jonkinlaiseen seurantaan perustuva verotusmalli on investointina kallis niin yhteiskunnalle kuin vanhan autonkin omistajalle. Se on myös vuosikustannuksiltaan kallis. Meillä on jo olemassa kulutukseen eli matkaan perustuva verotusmalli eli polttoainevero ja myös muita keinoja on olemassa alueelliseen oikeudenmukaisuuden vahvistamiseksi”, Kopra jatkaa perusteluja ehdotuksen torppaamiselle.

Keskustan mallin tavoitteena on ”katkaista polttoaineiden jatkuvien, epäreilusti kohdistuvien veronkorotusten kierre ja mahdollistaa autoilu koko Suomessa myös tulevaisuudessa”. Mallissa vain kilometrit eivät ratkaisisi veron määrää, vaan merkitystä olisi myös sillä, missä olisi ajettu: esimerkiksi syrjäisellä soratiellä ajamista koskisi matalampi taksa kuin joukkoliikenteen äärellä suuren kaupungin katuverkostossa ajamista.

Myös kokoomuslaiset Kopra ja Heinonen haluavat ”etsiä keinoja mahdollistaa autoilu jatkossakin koko maassa” ja väläyttävät hekin kädenojennusta juuri maaseudun asukkaille.

”Yksi selvittämisen arvoinen vaihtoehto on laskea vuotuista ajoneuvoveroa maaseudulla eli siellä missä ilman omaa autoa ei tule toimeen ja tiet eivät ole parhaassa mahdollisessa kunnossa. Tämä olisi tärkeä oikeudenmukaisuusteko pitkien etäisyyksien maassa”, ehdottaa Heinonen tiedotteessa.

Kokoomus antoi omat ehdotuksensa autoilun verotuksen uudistamiseksi viime viikolla ja esitti muun muassa autoverosta luopumista. Tämä olisi puolueen mukaan tapa uudistaa Suomen autokantaa nopeammin vähäpäästöiseksi.

”Autoa tarvitaan isossa osassa maata ja siksi oman auton käyttö pitää olla mahdollista myös jatkossa”, toteavat Kopra ja Heinonen.

Keskusta puolestaan tyrmäsi autoverosta luopumisen tiedotustilaisuudessaan maanantaina.

