Euroopassa on tehty virheitä, kun on luotu kytköksiä venäläiseen fossiilienergiaan. Tästä tosiasiasta ei pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan ole tarvetta olla hiljaa. Hän kommentoi asiaa useaan otteeseen eduskunnassa keskiviikkona, jolloin hallitus vastasi perussuomalaisten johdolla jätettyyn välikysymykseen energiapolitiikasta, sähkön hintakriisistä ja Uniper-ratkaisuista.

”Kyllä me voimme katsoa historiaa ja todeta, missä on tehty virheitä. Kyllä on tehty virheitä. Euroopassa on tehty virheitä, kun on nojattu venäläiseen kaasuun. Euroopassa on tehty virheitä, kun on luotu kytköksiä venäläiseen fossiilienergiaan”, Marin sanoi.

Energiayhteistyöhön myönteisesti suhtautuneelle ”ajattelulle on ollut omat perusteensa, oma logiikkansa”, Marin katsoo.

”Luomalla vahvat taloudelliset kytkökset on ajateltu, että rauha säilyy. On ajateltu, että sen taloudellisen kytköksen kautta, keskinäisriippuvuuden kautta, tämänkaltaista tilannetta, jossa koko Eurooppa on nyt Ukrainan myötä osallisena tätä sotaa, ei syntyisi.”

Nyt voidaan pääministerin mukaan kuitenkin katsoa menneeseen ja todeta, että Eurooppa teki virhearvion.

”Me emme ole ymmärtäneet Venäjän ajattelua. Me emme ole ymmärtäneet Putinin ajattelua.”

Marinin mukaan samoja virheitä ei saa toistaa energiapolitiikassa, mutta ei myöskään ”mitä tulee muuhun kriittiseen toimintaan yhteiskuntien toimivuuden osalta”.

”Euroopan pitää olla omavaraisempi, sen pitää olla itse kyvykkäämpi kaikissa kriittisissä kysymyksissä, on kyse ruuasta, puhtaasta vedestä, on kyse energiasta, lääkinnällisistä tarvikkeista, puolustusmateriaalista tai uudesta teknologiasta.”

Marin vastasi oppositiopuolue perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokankaan puheenvuoroon, jossa tämä tämä viittasi SDP-vaikuttajien myötämielisyyteen kaasuputkihankkeille.

”Itämerellä pulppuavat tällä hetkellä, lainausmerkeissä, [ex-pääministeri Paavo] Lipposen ja [europarlamentaarikko Eero] Heinäluoman rakkaan lapsen metaanisuihkulähteet. Demarit rahastivat aikoinaan raa’asti Nord Stream -kaasuputkihankkeella. Arvatkaapas, mihin putkista hyötynyt Venäjä kaasurahojaan tänään Ukrainassa käyttää? Tässä kohtaa, kyllä, on syytä olla hyvin hiljaa”, Peltokangas sanoi.

Paavo Lipponen toimi useiden vuosien ajan Nord Stream -hankkeen konsulttina. Eero Heinäluoma puolestaan on ollut julkisuudessa esillä taannoisen turvallisuushuolia vähätelleen julkisen puheenvuoronsa vuoksi.

Kaasuputkien turvallisuusulottuvuuden ohittaminen oli yleistä suomalaisessa politiikassa. Eduskunnassa huomautettiin perussuomalaisillekin, että puolue ei ollut äänekkäästi vastustamasta Nord Stream 2 -putkea asian käsittelyn aikana.

”Kun Nord Stream kakkosesta oli keskustelua Suomen eduskunnassa vuonna 2017, niin perussuomalaisista ei tullut poikkipuolista sanaa sen suhteen. Kun Uniper ostettiin 2018, niin ei ensimmäistäkään kriittistä sanaa sen suhteen. Tämä on pelkkää jälkiviisastelua kaikki”, hallituspuolue RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoi keskiviikon keskustelussa.