Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan Suomessa on nyt 4 576 varmistettua koronavirustartuntaa. Tartuntoja on 101 enemmän kuin eilen lauantaina.

”Koko Suomessa on 26.4. mennessä todettu yhteensä 4 576 koronavirustartuntaa. Näistä HUS-alueella 3 096. Uusia tartuntoja eilen koko maassa 101, joista HUS-alueella 86. Epidemiatilanne ei siis ole mitenkään tasaantunut”, HUSin diagnostiikkajohtaja, terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen kommentoi tilastoja Twitterissä.

THL:n mukaan koronavirukseen liittyviä kuolemia on raportoitu 190. Eilen lauantaina kuolemia oli 186.

”Suomessa on 20.3.-25.4.2020 kuollut koronaepidemiaan virallisesti 186 henkilöä. 37 päivän aikana kuolee ”normaalisti” 5800 suomalaista. Jokainen kuolema on aina suuri menetys - korkeassakin iässä”, sdp:n kansanedustaja, HUSin entinen toimitusjohtaja Aki Lindén kirjoittaa Twitterissä.

THL:n mukaan 140 kuolleesta on toistaiseksi saatavilla tarkempia tietoja. Heistä 51 prosenttia on miehiä ja 49 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. Ikäryhmissä 30–39-vuotta, 40-49-vuotta ja 50-59-vuotta kuolleita on kussakin alle viisi, 60–69-vuotiaita kuolleita on yhdeksän, 70-79-vuotiaita on 28, 80-89-vuotiaita on 67, yli 90-vuotiaita on 31.

Kuolleista, joista tällä hetkellä on saatavilla tarkempia terveystietoja, yli 90 prosentilla oli yksi tai useita pitkäaikaissairauksia. Yleisimpiä näistä ovat olleet sydänsairaudet ja diabetes.

Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 2 500. Arvio perustuu raportoituihin tapauksiin, joiden toteamisesta on vähintään kaksi viikkoa eikä tiedossa ole muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa.