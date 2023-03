”Se olisi vahva enemmistöhallitus”, sanoi perussuomalaisen puolueen niin sanottu työmies ja eduskuntavaaliehdokas Matti Putkonen Ilta-Sanomissa viikonloppuna.

Hän tyrmäsi typeräksi pääministeri Sanna Marinin (sd) torppauksen hallitusyhteistyölle perussuomalaisten kanssa. Putkonen itse väläytti haastattelussa kolmen suuren puolueen yhteishallitusta, josta ei juuri ole vaalien alla vaihtoehtona puhuttu.

Sekä kokoomuksen ja perussuomalaisten varassa olevan porvarihallituksen että kokoomus-SDP-pariin tukeutuvan sinipunahallituksen luominen vaikuttaa tällä hetkellä haasteelliselta.

”Kun maan tilanne on mitä on, niin nyt pitäisi olla harkintaa. [Perussuomalaisten puheenjohtaja] Riikka Purra on nyt sanonut, että me emme sulje mitään pois. Jos kaikki kolme suurta puoluetta laittaisivat hynttyyt yhteen, niin se olisi vahva enemmistöhallitus”, Putkonen väläytteli.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko nosti skenaarion esiin Iltalehden vaalitentissä maanantaina todeten, että keskusteluun hallituspohjista on ”ehkä tullut uusiakin sävyjä”. Tukea ajatus ei muuten saanut.

”Kuulitte jo, että se [hallituspohja] ei käy”, totesi Riikka Purra taustalla.

Purra viittasi SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin sanoihin aiemmin tentissä. Sanna Marinia tuurannut Lindtman sanoi tentissä, että SDP:n ja perussuomalaisten ero on niin suuri, että se ei ole ”umpeen kurottavissa”.

Putkosen lausuntoon kiinnitti huomiota myös keskustan varapuheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen, jonka mukaan lausunto on hätkähdyttävä. Honkonen syytti lähettämässään tiedotteessa, että perussuomalaiset ovat ”valmiita sinipunan pönkäpuolueeksi” ja ”keskittämispolitiikan takuumiehiksi ja -naisiksi”.

