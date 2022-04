Tartuttavuusluku laski alle yhden, mutta jätevesiseurannan kuva on toistaiseksi vielä ”masentava”, Taneli Puumalainen sanoo.

Koronatilanne. Tartuttavuusluku laski alle yhden, mutta jätevesiseurannan kuva on toistaiseksi vielä ”masentava”, Taneli Puumalainen sanoo.

Koronatilanne. Tartuttavuusluku laski alle yhden, mutta jätevesiseurannan kuva on toistaiseksi vielä ”masentava”, Taneli Puumalainen sanoo.

Koronavirusepidemia ei edelleenkään osoita laantumisen merkkejä Suomessa, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö STM tiedotteessaan.

Kuitenkin tartuttavuusluvun lasku voi kertoa siitä, että epidemia olisi kääntymässä laskuun koko väestön tasolla, ministeriö kertoo, mutta epidemian etenemisessä on eritahtisuutta.

”Arvioitu tehollinen tartuttavuusluku on 0,85–0,95 (90 prosentin todennäköisyysväli). Luku on hieman pienentynyt edellisestä raportointikerrasta, jolloin se oli 0,90–1,05. Tehollinen tartuttavuusluku kuvastaa tartuntojen leviämisen kehittymistä väestössä. Hieman alle yhden arvio tehollisesta tartuttavuusluvusta antaa viitettä epidemian mahdollisesta kääntymisestä laskuun koko väestön tasolla. Eri ikäryhmissä epidemia voi kuitenkin edetä eri tahtiin”, STM kertoo tiedotteessaan.

”Tilapäinen notkahdus vai kevään epidemiahuippu saavutettu?” pohtii STM tiedotustilaisuudessa.

"Toivomme, että huippu olisi saavutettu”, mutta kyseessä saattaa olla tilapäinenkin notkahdus, osastopäällikkö Taneli Puumalainen STM:stä kertoi tiedotustilaisuudessa.

”Teho-osastoilla hoidettavien potilaiden määrä väheni tammikuun lopulla ja on pysynyt sen jälkeen noin 30–50 potilaan tasolla”, ministeriö toteaa.

Alueellinen jätevesiseuranta kertoo ”masentavastakin” kuvasta, sillä virusmäärät ovat yhä korkeita jätevedessä, Puumalainen kertoi tiedotustilaisuudessa.

”Jätevesiseurannan perusteella selvää laskuun lähtöä ei ole tapahtunut”, Puumalainen sanoo.

Toisaalta jätevesiseuranta on sikäli hidas indikaattori, että se kertoo laskukäänteestä vasta parisen viikkoa sen jälkeen, kun tartuntamäärät ovat lähteneet laskuun, Puumalainen totesi.

Sunnuntaina 3.4.2022 erikoissairaanhoidossa oli yhteensä 425 koronapotilasta, joista 44 oli teho-osastoilla ja 381 muilla vuodeosastoilla, STM kertoo.

Keskiviikkona 6.4.2022 perusterveydenhuollossa oli yhteensä 591 koronapotilasta.

”Koronavirustartuntaan liittyviä kuolemia oli sunnuntaihin 3.4.2022 mennessä ilmoitettu Tartuntatautirekisteriin yhteensä 3 252. Viimeisen kahden viikon aikana (21.3.–3.4.) menehtyneitä on kirjattu 406, kun edeltävän kahden viikon aikana kuolemia kirjattiin 275. Koko epidemian aikana menehtyneiden keski-ikä (mediaani) on 83 vuotta. Koronaan liittyvien kuolemien määrä on kasvanut tartuntojen levitessä laajasti myös ikääntyneiden keskuudessa”, STM kertoo.

LUE MYÖS: