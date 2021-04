Keskustan konkaripoliitikot, ex-ministerit Liisa Hyssälä ja Sirkka-Liisa Anttila arvostelevat kovin sanoin pääministeri Sanna Marinia (sd) siitä, että keskustalainen valtiovarainministeri Matti Vanhanen jätettiin pois puoliväliriihen neuvotteluista torstaina. Myös tänään sunnuntaina neuvotteluita on jatkettu vain hallituspuolueiden puheenjohtajien kesken.

”Valtiovarainministerin ja virkamiesten jättäminen pois neuvotteluista oli pääministeriltä paha virhearvio. Kyllä historia todistaa moneen kertaan, miten luottamus näiden kahden, pääministerin ja valtiovarainministerin välillä on satanut hallituksen laariin”, Hyssälä kommentoi Twitterissä.

Sirkka-Liisa Anttila puolestaan katsoo, että ”ikiaikaisesti” pääministeri ja valtiovarainministeri ovat olleet hallituksen onnistumisen keskeisiä takureita.

”Heidän saumaton luottamukseen perustuva yhteistyönsä on ratkaissut monet kehysriihen ja budjettiriihen solmut. Nyt lähdettiin täysin uudella tavalla ja epäonnistuttiin.”

Keskusteluun osallistuu myös oppositiossa istuvan kokoomuksen kansanedustaja Ilkka Kanerva, joka vertaa tilannetta siihen, että maa olisi kriisissä tai sodassa ja ulko- ja puolustusministerit pidettäisiin ulkona.

“Vaikea uskoa tätä todeksi. Ja että uudet hallitusneuvottelut! Mutta ilman valtiovarainministeriä. Nyt ovat pasmat täysin sekaisin.”

Matti Vanhanen otti asiaan kantaa lauantaina Ylen Ykkösaamussa perustelemalla sitä sillä, että hän ei ole puolueensa puheenjohtaja vaikka valtiovarainministeri onkin. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on tiede- ja kulttuuriministeri.

”Minun ja Saarikon luottamus on täydellinen”, Vanhanen vakuutti.

Sanna Marin kuvaili sunnuntaina aamupäivällä neuvottelujen tilannetta erittäin vaikeaksi.

”Pitäisi löytyä halua kompromisseihin. Eilen hain eri puolueilta vastauksia kysymyksiin, joista se kompromissi pitää löytää. En ole tällä hetkellä kovinkaan toiveikas. Jos muilta ei löydy tahtoa, minä en pysty sitä muodostamaan. Sanotaan, että perjantaista tilanne on mennyt vaikeammaksi”, hän sanoi saapuessaan Säätytalolle.

Sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoi iltapäivällä toivovansa, että yhteistä näkemystä löytyy.

”Otettiin vähän happea ja nyt mennään jatkamaan yhteistä keskustelua. Toivotaan, että yhteistä näkemystä löytyy. Uskon kyllä siihen”, hän sanoi palatessaan neuvotteluihin.

Puoliväliriihen suurin erimielisyys liittyy kehyksiin palaamiseen. Keskusta ja rkp vaativat, että valtion budjetissa on palattava niin sanottuihin menokehyksiin jo vuonna 2023. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Suomen hallitukset eivät voisi enää vuosina 2023 ja 2024 rahoittaa menoja koronaelvytyksen nimissä velkarahalla.

Marin sanoi sunnuntaina, että kiistaa on myös turpeesta.

”On myös tämä turvekysymys, joka on äärimmäisen vaikea. Se on hyvin periaatteellinen ja asia, joka on toisille puolueille erittäin iso kysymys.”

Hallitusohjelmassa linjatun mukaan tavoitteena on puolittaa turpeen käyttö energiamuotona vuoteen 2030 mennessä. Keskustan Annika Saarikko huomautti kuitenkin viikko sitten, että turpeen käyttö supistuu suunniteltua nopeammin.

