Toukokuu on rokoterintamalla valinnanvapauden kuukausi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos linjasi kaksi viikkoa sitten, että toukokuusta lähtien 65–69-vuotiaille voidaan antaa mRNA-rokotteita, jos se on rokotettavan toive. Useimmissa kunnissa on tähän asti annettu 65–69-vuotiaille Astra Zenecan Vaxzevria-rokotetta, halusivat he sen tai eivät.

Päijät-Häme ehti jo aloittaa uuden käytännön. Se tiedotti tänään tiistaina, että alueen 65–69-vuotiaat, jotka eivät ole vielä saaneet ensimmäistä rokotettaan, voivat nyt valita mRNA-rokotteen (Pfizer-BioNTech tai Moderna) Astra Zenecan rokotteen tilalle.

Tehosterokote sen sijaan on annettava Astra Zenecan Vaxzevrialla, jos ensimmäinen rokoteannos on saatu sillä. Alle 65-vuotiaille, jotka ovat saaneet AstraZenecan rokotteen, tehoste annetaan kuitenkin Pfizer-BioNTechin tai Modernan rokotteella.

”Käytettävä rokote on valittava ajanvarauksen yhteydessä joko sähköisen ajanvarauksen tai puhelinajanvarauksen kautta. Rokotteita on käytettävissä rajattu määrä, joten rokotetta ei voi vaihtaa rokotuspisteellä”, Päijät-Häme tiedotti.

Taustalla rokottamisen muutoksessa Suomessa on se, että olemme saaneet ja saamassa aiempaa enemmän Pfizerin ja Modernan koronarokotteita.

”Erityisesti mRNA-rokotteiden saatavuus on parantunut ja paranee edelleen tulevien viikkojen aikana”, kertoi huhtikuussa THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio tiedotteessa.

Valinnanvapautta lisää myös se, että tässä vaiheessa kevättä valtaosa ikääntyneistä ja sairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluvista henkilöistä on saanut rokotuksen.

– Pienemmillä paikkakunnilla tämä voi toteutua mRNA-rokotteiden saatavuuden vuoksi hieman myöhemmin, Kontio kuitenkin arveli.

Myös THL:n nimittämän Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä Krar suosittelee eri rokotevalmisteiden tarjoamista 65 vuotta täyttäneille. Vielä ollaan kuitenkin kaukana siitä, että kaikki rokotettavat saisivat rokotusasemalla valita, minkä rokotteen itse haluaa.

Rokotusasemilla on varastossa vaihtelevasti eri rokotteita eli valinnan mahdollisuuteen vaikuttaa myös tarjonta.

Huhtikuussa Yle kertoi, miten Nokialla ja Pirkkalassa rokotettava saattoi jossain määrin taktikoida itselleen haluamansa rokotteen.

Nokialla valinnanmahdollisuus johtuu ajanvarausjärjestelmän ominaisuudesta. Se tarjoaa ajoittain valittavaksi useamman koronarokotteen. Järjestelmää ei ollu ainakaan vielä huhtikuun puolivälissä saatu muutettua niin, että rokotevalinta olisi piilossa.

Pirkkala puolestaan kertoo nettisivuillaan ne rokotuspäivät, joina käytettävästä rokotevalmisteesta kunta on saanut varmistuksen. Asukkaat siis tietävät etukäteen, mitä rokotetta minäkin päivinä annetaan ja voivat teoriassa antaa sen vaikuttaa rokotusaikavalintaansa.

Käytännössä valinta voi olla hankalaa, sillä Pirkkalassa eri kohderyhmille on määrätty tietyt rokotuspäivät, kertoi Yle.

