Kokoomus on tässä vaiheessa kärjessä, kuten odotettiinkin, mutta kolmen kärjessä on tiukkaa.

Aluevaalit. Kokoomus on tässä vaiheessa kärjessä, kuten odotettiinkin, mutta kolmen kärjessä on tiukkaa.

Aluevaalit. Kokoomus on tässä vaiheessa kärjessä, kuten odotettiinkin, mutta kolmen kärjessä on tiukkaa.

Vaalitutkija Sami Borg Tampereen yliopistosta arvioi Ylen tuloslähetyksessä, että jo ennakkoäänien perusteella voidaan puhua aluevaalien voittajista ja häviäjistä. Voit seurata tulosta jutun lopusta.

Kun ennakkoäänet on julkaistu kolmen kärki on tasainen: kokoomus on kärjessä 21,5 prosentin kannatuksella, sdp toisena 20,9 prosentin kannatuksella ja keskusta kolmantena 20,4 prosentin kannatuksella.

Perussuomalaisten kannatus on ennakkoäänten tultua julki yllättävän matala, vain 9,8 prosenttia.

Myös vihreiden lukema on yllättävän matala, 6,9 prosenttia. Vihreiden tulokseen tiedettiin jo etukäteen vaikuttavan sen, että vahva kannatusalue Helsinki ei äänestä aluevaaleissa.

Vaalitutkija Borg vertaa tilannetta viime kesän kuntavaaleihin, joissa oli matala äänestysprosentti. Myös aluevaalien äänestysprosentista odotetaan matalaa. Sen on arvioitu nakertavan erityisesti perussuomalaisten kannatusta.

Borg huomauttaa, että kesän kuntavaaleissa ennakkoäänten puoluekannatuslukemat muuttuivat korkeintaan yhden prosenttiyksikön verran ennakkoäänistä, joilla siis oli ”aika hyvä ennustearvo”.

”Kyllä tässä nyt ihan selvästi voidaan jo puhua vaalien voittajista ja henkisistä voittajista ja häviäjistä.”

Ennakkoääniäkin puuttuu tosin potista vielä. Borg muistuttaakin, ettei lopputuloksesta vielä voida olla varmoja.