Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) kohua herättänyt Nato-lausunto on noussut esiin Yhdysvalloissa.

Ulkoministeriön tiedottaja Ned Price joutui vastaamaan sitä koskeviin kysymyksiin lehdistötilaisuudessa.

Haavisto pohti tiistaina Ylen aamussa, että Suomi saattaisi joutua harkitsemaan uudelleen puolustusliitto Natoon etenemistä yhtä aikaa Ruotsin kanssa, jos Ruotsin hakemus jumiutuisi pidemmäksi aikaa. Heti aamupäivällä Haavisto veti sanomaansa takaisin ja totesi, että pohdinta voisi tulla eteen vasta siinä vaiheessa, jos Ruotsin Nato-tie pysähtyisi kokonaan.

Taustalla on Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin lausunto siitä, ettei Ruotsin pidä odottaa Turkin tukea Nato-hakemuksensa kanssa. Erdoğan kovensi näkemystään sen jälkeen, kun Ruotsin ja Turkin välit ovat kiristyneet Ruotsissa nähtyjen Turkin-vastaisten protestien takia.

Nato-maista vain Turkki ja Unkari eivät ole ratifioineet Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä.

Price joutui hiillostukseen

Suomen ulkoministerin Nato-pohdinta nousi esiin Yhdysvalloissa, kun Price joutui mediatilaisuudessa suorastaan hiillostukseen siitä, tukisiko Yhdysvallat Suomen liittymistä Natoon yksin ilman Ruotsia.

Onko se huono idea?

”Se, mitä tukisimme, on Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon mahdollisimman pian. Puhuin tästä jonkin verran jo eilen. He ovat valmiita. Näillä mailla on kehittynyt armeija”, Price vastasi jatkaen Suomen ja Ruotsin sekä Yhdysvaltain ja Naton yhteisistä sotaharjoituksista.

Entäpä maiden liittyminen erikseen?

”Jälleen, emme aio kommentoida hypoteettista asiaa. Katsomme, että Suomi ja Ruotsi ovat valmiita liittymään liittoumaan”, Price vastasi viitaten nopeaan hyväksymisprosessiin Yhdysvaltain senaatissa viime vuonna.

”Olemme ilmaisseet tämän näkemyksen erittäin selvästi, toistuvasti, julkisesti ja yksityisesti kaikille kumppaneillemme mukaan lukien turkkilaisille liittolaisillemme tässä tapauksessa ja aiomme korostaa sitä myös jatkossa.”

Pricen hiillostus aiheesta jatkui lyhyellä väittelyllä siitä, onko kysymys hypoteettinen vai ei.

”On hypoteettista, pääsevätkö he ensinnäkään koskaan sisään”, Pricelle letkautettiin.

LUE MYÖS Yhdysvalloilta vahva viesti: Suomi ja Ruotsi Natoon niin pian kuin mahdollista

Olisiko Suomen ja Ruotsin parempi liittyä yhdessä vai olisiko teillä mitään sitä vastaan, että Suomi liittyisi ensin?

”Totta kai haluamme nähdä Suomen ja Ruotsin liittyvän liittoumaan. Tämä on aina ollut keskustelu Suomesta ja Ruotsista, kahdesta maasta.”

Mutta kyse ei ollut nyt siitä. Etkö halua sanoa mitään ajatuksesta, että toinen liittyisi ennen toista?

”Se vain on kysymys, jota emme harkitse. Haluamme nähdä Suomen ja Ruotsin liittyvän liittoumaan. Tämä on aina ollut...”

Ehkä te ette harkitse, mutta muut harkitsevat.

”En itse asiassa ole tietoinen siitä, että muut harkitsisivat. Oli vihjaus, joka otettiin nopeasti pois pöydältä. Joten en vain ole tietoinen siitä, että tämä on jännitteinen kysymys juuri nyt. Haluamme nähdä molemmat maat...”

Eli preferenssinne on, että molemmat maat liittyvät yhdessä?

”Totta kai.”