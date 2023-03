Venäjän presidentti Vladimir Putinin epäonnistuminen yrityksessään saada avointa sotilaallista apua Kiinalta voi osoittautua jopa Ukrainan sodan strategiseksi käännöspisteeksi, kirjoittaa kenraalimajuri evp. Mick Ryan blogissaan.

Australialainen Ryan on viimeksi toiminut maan asevoimien koulutuspäällikkönä sekä paikallisen maanpuolustuskorkeakoulun johtajana. Nyttemmin hän toimii muun muassa Queenslandin yliopiston dosenttina sekä tutkijana Yhdysvaltain maineikkaassa West Point -upseerikoulussa.

Seuraavaksi odotetaan Ukrainan vastahyökkäystä – tai pikemminkin yhden suuren hyökkäyksen sijaan useampia offensiiveja. Ryanin mukaan Ukrainan eteläiset ja itäiset alueet tarjoavat ukrainalaisille erilaisia mahdollisuuksia, minkä lisäksi Ukraina pyrkii harhauttamaan Venäjää tavoitteidensa suhteen.

Ryan painottaa, että erityisesti Ukrainan eteläosa on taloudellisesti keskeistä aluetta, jossa on viennille merkittäviä satamia, maataloutta, kaivoksia sekä lannoite- ja energiatuotantoa.

Jäljet. Tuhoutunut Antonov An-24-kuljetuskone Hersonin lentoasemalla Venäjän joukkojen perääntymisen jälkeen. Kuva: ROMAN PILIPEY

Vastahyökkäyksen tai -hyökkäysten onnistumisen kannalta ratkaisevin tekijä on ajoitus.

Ajoituksen kannalta tärkeitä tekijöitä on useita, esimerkiksi sääolosuhteet ja Ukrainan asevoimien valmiusaste. Ukraina muodostaa parhaillaan kolmea uutta armeijakuntaa ja vahvistaa muita taistelu- sekä tukiosastojaan.

Tärkeää on myös, milloin länsimaiden lahjoittama lisäaseistus ja uudet ammukset saapuvat. Tärkeää sotateknologiaa ovat esimerkiksi uudet taistelupanssarivaunut, jalkaväen taisteluajoneuvot, tykistö, dronet sekä erityisen tärkeänä vastustajan linnoitteiden murtamiseen tarkoitettu kalusto.

Tämän lisäksi vaikuttavia tekijöitä ovat politiikka ja sopivan tilaisuuden havaitseminen. Jälkimmäisellä Ryan tarkoittaa joukkoa erilaisia tekijöitä aina venäläisten taistelumoraalista tärkeimpien ampumatarvikkeiden määrään. Milloin Ukraina näkee heikkouksia, joita se voisi hyödyntää?

Venäjän hyökkäysvoiman laantuminen esimerkiksi Bahmutin alueella voi tarkoittaa Ryanin mukaan sitä, että Ukraina hyökkää aiemmin kuin luullaan.

”Ukrainalaiset joukot, joilla on ensiluokkaisia läntisiä panssarivaunuja, jalkaväen taisteluajoneuvoja, tykistöä ja tukitoimintoja, muodostavat massiivisen haasteen Venäjälle, joka yrittää pitää kiinni miehitetyistä alueista. Kuten ukrainalaiset ovat Kiovassa, Hersonissa ja Harkovassa näyttäneet, toisin kuin venäläiset he kykenevät suunnittelemaan ja toteuttamaan onnistuneita suuren mittakaavan hyökkäyksiä.”

Kalustoa. Ukrainalaissotilaat harjoittelemassa Espanjan lahjoittaman Leopard 2A4 -taistelupanssarivaunun käyttöä Zaragozassa maaliskuun puolivälissä. Kuva: Javier Cebollada

Ryanin mukaan vastahyökkäys on kuitenkin erilainen kuin aiemmat, sillä nyt Ukrainan joukot joutuvat murtautumaan maan itä- ja eteläosaan rakennettujen puolustuslinnoitteiden läpi.

Yhdysvaltain viimeisimmät apupaketit ovat sisältäneet paljon välineistöä tähän tarkoitukseen, mutta mekanisoitu esteiden murtaminen on paitsi vaarallista myös hidasta ja vaatii paljon teknistä kyvykkyyttä sekä taitavasti johdettuja aselajien yhteisoperaatioita.

Osa esteistä voidaan kiertää, mutta kokonaan ne eivät ole vältettävissä, mikä todennäköisesti tulee aiheuttamaan Ukrainalle raskaita tappioita.

Toinen poikkeava tekijä on Ukrainan ja Venäjän käytössä olevan sotilaskaluston laatuero. Siinä missä Venäjä on invaasion ensimmäisen vuoden aikana menettänyt suuren osan parasta kalustoaan, Ukrainan käytössä oleva kalusto on lännen avulla parantunut. Tällä on vaikutuksensa, eikä kyse ole vain tekniikasta.

”Kuvittele, että kuulut itseäsi kolme-neljä kertaa vanhemman venäläisen tankin miehistöön ja sinulle kerrotaan vastassasi olevan viimeisintä länsikalustoa. Riippumatta siitä, mitä naurettava venäläispropaganda meille väittää, tällä on merkittävä vaikutus venäläisjoukkojen moraaliin, ja täysin päinvastainen Ukrainan panssarijoukkojen henkeen.”

Sotilasapu. Tanskan Ukrainalle lahjoittamaan kalustoon kuuluu muun muassa ranskalaisvalmisteisia Caesar-haupitseja – tässä kuvattuna Oksboelissa marraskuussa 2021. Kuva: Henning Bagger

Vastahyökkäysten onnistumiseen vaikuttavat myös todelliset yllätystekijät.

Ryanin mukaan näihin mustiin joutseniin kuuluu esimerkiksi Venäjän reservijoukkojen sijainti. Mikäli Ukraina ei kykene paikantamaan ja iskemään reserveihin, ne voivat hidastaa tai jopa pysäyttää ukrainalaisten etenemisen.

Toinen mahdollisuus on, että Venäjä on onnistunut muodostamaan sellaisia operatiivisia joukkoja, joita ne voisivat käyttää nykyisen hyökkäyksensä seuraavassa vaiheessa. Nämä joukot voisivat myös pilata Ukrainan suunnittelemat vastahyökkäykset.

Kolmas – Ryanin mukaan epätodennäköinen mutta silti suunnittelussa huomioitava – tekijä on Kiinan mahdollinen laaja materiaaliapu.

Ryanin mukaan tulevat vastahyökkäykset eivät välttämättä ole ratkaisevia sodan lopputuloksen kannalta. Niillä on kuitenkin suuri vaikutus paitsi ukrainalaisten taistelumoraaliin myös länsimaiden antamaan tukeen.

”Samalla kun me pidätämme henkeämme, sadattuhannet ukrainalaiset työskentelevät, suunnittelevat, harjoittelevat ja valmistautuvat iskemään venäläisiä vastaan. Toivotan heille parasta mahdollista menestystä.”