Lockdownit palaavat. Espanja on eristänyt yli 200 000 asukkaan alueen Kataloniassa koronatilanteen vuoksi. Kuvassa kenttäsairaala Lleidan alueella.

Espanjan Kataloniassa on eristetty Segrian alue Lleidan kaupungin lähistöllä koronatartuntojen rajun piikin vuoksi. Alueella asuu 210 000 ihmistä.

Terveysviranomaisten mukaan Lleidan alueella oli perjantaina 3 706 koronavirustapausta, kun torstaina tapauksia oli 3551. Eristämisestä päätettiin lauantaina.

”Päätimme sulkea Segrian alueen, koska tilastot kertovat koronatartuntojen rajusta noususta. Otamme askeleen taaksepäin suojellaksemme itseämme ja kontroilloidaksemme tartuntoja”, Katalonian itsehallintoalueen johtaja Quim Torra kertoi medialle.

Ihmisiä ei ole vielä määrätty karanteeniin koteihinsa, mutta he eivät saa poistua eristysalueelta. Alueella on 38 kuntaa. Viranomaisten mukaan tartunnat on jäljitetty hedelmien poimijoihin, hoitokoteihin ja kodittomien asuntoloihin.

Myös Italiassa on viikonloppuna väläytelty uusien lockdownien mahdollisuutta muun muassa Serbiasta tulleiden koronatartuntojen vuoksi. Tartuntapiikkejä on raportoitu Veneton ja Emilia-Romagnan maakunnissa.

Veneton maakunnan kuvernööri Luca Zaia vetosi lauantai-iltana Italian hallitukseen , jotta maan rajoille asetettaisiin tiukempia kontrolleja. Pyyntöön ei toistaiseksi ole vastattu.

”Meidän pitäisi asettaa poliisi valvomaan rajoja ja maahan tulijoiden tiedot pitäisi välittää terveysviranomaisille. Se on ainoa keino välttää tilanne, johon nyt olemme joutumassa”, Zaia sanoi toimittajille lauantaina.

Suomessa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin entinen toimitusjohtaja, sdp:n kansanedustaja Aki Lindén hillitsisi suomalaisten ulkomaanmatkailua koronavirustilanteen vuoksi.