Pohjois-Makedonian Skopjen ja Turun välinen lentoyhteys keskeytetään kahdeksi viikoksi perjantaista lähtien.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin saa lausunto Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) katsoo, että lentoliikenteen tilapäinen keskeyttäminen on keinona tällä hetkellä oikeasuhtainen koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi, eli tilapäinen keskeyttäminen on keinona oikeassa suhteessa tavoitteeseen suojella väestöä yleisvaarallisen tartuntataudin leviämiseltä.

Traficom oli pyytänyt THL:ltä näkemystä näkemystä Pohjois-Makedonian Skopjen ja Turun välisen lentoyhteyden vaikutuksista terveysturvallisuudelle sekä siitä, onko lentoliikenteen keskeyttäminen oikea keino tässä tilanteessa.

Traficomin saamassa lausunnossa THL katsoo, että testauksesta ja tehdyistä toimenpiteistä voi päätellä, että kyseisillä lennoilla on ollut poikkeuksellisen paljon henkilöitä, jotka voivat levittää koronatartuntaa ja päätös määrätä kaikki matkustajat karanteeniin on ollut perusteltu.

”Vaatimus matkustajien ennakkotestauksesta on vähentänyt muille matkustajille aiheutuvaa tartuntavaaraa, mutta ennakkotestauksen toteutumisesta ja sen tehokkuudesta ei kuitenkaan ole vielä riittävää näyttöä”, Traficomin tiedotteessa todetaan.

Koska Suomessa tehtävään testiin osallistuminen ei ole kattavaa ja matkustajien karanteenin toteutumista ei kyetä käytännössä valvomaan, THL:n mukaan on olemassa mahdollisuus siihen, että lentoyhteyden jatkuminen muodostaa riskin tartuntojen leviämiseen väestössä nykyisistä toimenpiteistä huolimatta.

THL:n lausunnon perusteella Traficom on päättänyt keskeyttää lentoyhteyden Pohjois-Makedonian Skopjen ja Turun välillä kahdeksi viikoksi 28.8.–10.9.2020. Lentoja on yksi viikossa. Päätös ei koske muita lentoyhteyksiä.

Traficom on tehnyt päätöksen ilmailulain 167 §:n nojalla ottaen huomioon lentoliikenneasetuksen 21 artiklan. Asetuksen mukaan lentoliikennettä on mahdollista estää tai rajoittaa ennakoimattomista ja väistämättömistä olosuhteista johtuen yllättävien ja lyhytaikaisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Hallitus linjasi marjanpoimijoista ja ravintoloista

Valtioneuvosto on päättänyt muuttaa rajaliikenteen rajoituksia ja muutti 20. elokuuta tehtyjä ulkorajaliikenteen rajoituksia niin, että Suomeen ei voisi enää tulla luonnonmarjojen poimijoita niistä EU:n ulkopuolisista maista, joista maahantuloa Suomeen on rajoitettu koronaepidemian takia. Rajoitus tulee voimaan huomenna perjantaina 28. elokuuta.

Muita muutoksia ei tehty. Päätökset ovat voimassa 18.9. saakka.

Muutos ei vaikuta esimerkiksi thaimaalaisten marjanpoimijoiden mahdollisuuteen tulla Suomeen, sillä Thaimaan asukkaisiin ei kohdistu maahantulon rajoituksia. Muut kolmannet maat, joiden asukkaat voivat tällä hetkellä rajoituksetta saapua Suomeen ovat Etelä-Korea, Georgia, Ruanda, Tunisia, Uruguay ja Uusi-Seelanti.

Muista kolmansista maista ei voi tulla Suomeen kuin valtioneuvoston päätöksessä määritellyistä syistä. Myös Suomen kansalaiset perheineen ja Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt voivat aina palata Suomeen.

Kuten tähänkin saakka, marjanpoimijoilla pitää olla mukana todistus työhön tulostaan. Rajavartijat tarkastavat sen rajatarkastuksessa. Rajavartiolaitos on tarpeen mukaan yhteydessä marjayrityksiin saapuvien henkilöiden toimeksiannon varmistamiseksi.

Hallitus linjasi myös, että ravintoloiden koronarajoitukset pysyvät ennallaan. Uusi asetus on voimassa syyskuun ajan.

Ravintoloiden ja kahviloiden kaikilla asiakkailla täytyy olla oma istumapaikkansa. Lisäksi ravitsemisliikkeiden on annettava asiakkailleen toimintaohjeet tartuntataudin leviämistä estävistä toimintatavoista. Asiakkailla on oltava mahdollisuudet pestä kädet, ja ravitsemisliikkeen tilat ja pinnat on pidettävä puhtaina. Ravitsemisliike vastaa myös siitä, että riittävä etäisyys asiakkaiden välillä säilyy.

Asiakkaiden nähtävillä on oltava ravitsemisliikkeen suunnitelma siitä, miten liike toteuttaa edellä mainitut rajoitukset ja velvoitteet.