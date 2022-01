Perhe -ja peruspalveluministeri Krista Kiuru johtaa hallituksen uutta koronaministeriryhmää, jossa muun muassa pääministeri Sanna Marin on rivijäsen.

Johdossa. Perhe -ja peruspalveluministeri Krista Kiuru johtaa hallituksen uutta koronaministeriryhmää, jossa muun muassa pääministeri Sanna Marin on rivijäsen.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan demariedustajat ottavat suorasanaisesti kantaa arvosteluun, jota valiokunnan keskustalainen puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) on antanut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle.

Pääministeripuolue sdp:n ministeri Kiuru johtaa tällä hetkellä hallituksen koronatoimia, ja hänen asemansa koronaministeriryhmän puheenjohtajana repii hallitusrivejä. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko esitti aiemmin pääministeri Sanna Marinin (sd) paluuta koronatoimien johtoon, ja Markus Lohi jatkoi suoralla ministeri Kiurun arvostelulla keskiviikkona.

Keskustan varapuheenjohtaja Lohi sanoi Ilta-Sanomille, että Kiuru on epäonnistunut koronajohtamisessa.

”Lausunnot esimerkiksi siitä, etteivät koulut ole turvallisia paikkoja, olivat suorastaan vastuuttomia. Kun katsotaan, miten pääkaupunkiseudun kunnat ja aluehallintovirastot linjaavat suhteessa sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeeseen, niin se osoittaa että johtaminen ontuu pahasti”, Lohi sanoi.

Valiokunnassa istuvat sdp:n kansanedustajat paheksuvat Lohen puheita. Heidän mukaansa ”ministeri Krista Kiurun toiminta on pelastanut tuhansien suomalaisten hengen ja terveyden”.

”Me eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan sosialidemokraattiset jäsenet annamme täyden tukemme ministeri Kiurun toiminnalle koronakriisin hoidossa ja paheksumme valiokunnan puheenjohtaja Lohen harjoittamaa ministeri Kiurun jatkuvaa arvostelua”, lausuvat Aki Lindén, Heidi Viljanen, Kim Berg ja Ilmari Nurminen tiedotteessa.

Keskustapomo. Markus Lohi on keskustan varapuheenjohtaja ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja. Kuva: Roosa Bröijer

Demariedustajien mukaan ”kyseessä ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun kansanedustaja Lohi on ollut ’omilla teillään’ koronapandemian aikana”.

”Häntä on toistuvasti jouduttu ohjaamaan hallituksen yhteisten koronapandemian hillintää varten valmisteltujen lakiesitysten kannalle, ja hän on useasti esittänyt julkista kritiikkiä hallituksen koronalinjauksia ja ratkaisuja kohtaan. Tämän kaltainen toiminta ei herätä luottamusta ja sopii hyvin huonosti sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan asemassa olevalle henkilölle”, sdp:n edustajat vastaavat arvosteluun arvostelulla.

Lohi on usein arvostellut hallituksen ratkaisuja, etenkin yrittäjiin kohdistuvia toimia kuten ravintola- ja matkailurajoituksia.

Sdp:n edustajien mukaan Suomen koronatilanne on tällä hetkellä vakavampi kuin koskaan.

”Valtioneuvosto on vastuuministeri Kiurun johdolla käsitellyt tilannetta säännöllisesti ja tartuntojen leviämistä on viime päivinä pyritty hillitsemään erilaisilla rajoituksilla. Ministeri Kiuru on vedonnut voimakkaasti väestöön, terveydenhuoltojärjestelmään ja eri viranomaisiin tilanteen pitämiseksi hallinnassa. Hän ansaitsee tässä työssään täyden tuen ja kiitokset.”