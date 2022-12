Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen äänin 99–73 välikysymysäänestyksessä.

Opposition eduskuntaryhmät jättivät välikysymyksen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruokatuotannon turvaamisen tulevaisuudesta marraskuussa.

Hallitus vastasi välikysymykseen keskiviikkona. Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk) sanoi, että hallitus on ryhtynyt toimiin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

”Hallitus päätti keväällä mahdollisimman nopeasti toimeenpantavista maatalouden tukitoimista. Tästä noin 300 miljoonan euron huoltovarmuuspaketista yli 200 miljoonaa euroa kohdistuu suoraan ruoantuotantoon. Se on eurooppalaisessakin mittakaavassa hyvin merkittävä tukikokonaisuus. Toimeenpano alkoi välittömästi ja on nyt loppusuoralla”, Kurvinen sanoi eduskunnassa keskiviikkona.

”Kesäkuussa Verohallinto maksoi maatalouden energiaverojen lisäpalautuksena noin 35 miljoonaa euroa. Sika- ja siipikarja- sekä puutarhataloudelle maksettiin elo-syyskuussa runsaat 40 miljoonaa euroa. Luonnonhaittakorvauksen yhteydessä tiloille maksettiin lokakuussa lähes 90 miljoonaa euroa ja loppuvuonna vielä 15 miljoonaa euroa. Tuki kohdistuu laajasti eri tuotantosuunnille ja eri alueille. Ensi vuoden puolelle jää maksettavaksi vielä noin 16 miljoonan euron tuki kotieläintiloille.”

Hallitus myös alensi maatalouden sähköveron EU:n minimitasolle vuoden 21 alusta alkaen. Hallitus on edistänyt oikeudenmukaisempaa tulonmuodostusta esittämällä tiukennuksia vuonna 2019 voimaan tulleeseen elintarvikemarkkinalakiin, Kurvinen kertoi.

”Tämä esitys on tällä hetkellä eduskunnan käsiteltävänä. Lain tarkoituksena on turvata elintarvikeketjun heikoimmassa asemassa olevia toimijoita. Keskeiset ehdotukset koskevat sallitun maksuajan lyhentämistä, myymättä jääneiden tuotteiden palautuksia sekä elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtäviä. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö on pyynnöstäni aloittanut selvityksen elintarvikesektorin kustannusindeksistä.”

