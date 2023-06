Tasavallan presidentti Sauli Niinistö korostaa, että koko globaalin maailmanjärjestyksen tulevaisuutta taotaan nyt uusiksi.

”Venäjän hyökkäys Ukrainaan kiristi globaaleja tunnelmia. Venäjä on pyrkinyt tietoisesti entisestään vahvistamaan länttä kohtaan eri ulottuvuuksissa tunnettua kitkeryyttä. Monessa kehittyvässä maassa tunnetaan nimittäin epäluuloa länsimaita kohtaan. Kumpuaapa tämä sitten kiistattomista historiallisista vääryyksistä tai osattomuuden tunteesta kansainvälisessä päätöksenteossa, se on otettava vakavasti”, hän sanoi avatessaan Kultaranta-keskustelut sunnuntaina.

Niinistö kiinnittäisi erityisesti huomiota BRICS-ryhmään, jonka vetovoima näyttäisi hänen mukaansa olevan kasvussa. BRISC-mailla viittä kehittyvää maata: Brasiliaa, Venäjää, Intiaa, Kiinaa ja Etelä-Afrikkaa.

”Kiinnostusta ryhmään liittymiseen on tiettävästi ilmaissut jo 19 maata. Näin toteutuessaan se edustaisi yli puolta maailman väestöstä”, presidentti huomauttaa.

Hän huomauttaa, että länsi on tottunut olemaan suunnan näyttäjä ja odottanut, että sen mallia seurataan. Läntisen demokraattisen mallin suosio ei kuitenkaan ole Niinistön mukaan noussut.

”Se on laskussa. Maailman väestöstä ehkä neljännes asuu niin sanotuissa länsimaisissa demokratioissa. Muut muualla. Entä jos muutaman vuosikymmenen päästä olemme tilanteessa, jossa meille näytetään suuntaa? Kuten olen todennut, on puhuttava myös niiden, ehkä ennen kaikkea juuri niiden kanssa, jotka näkevät maailman toisin kuin me. Emme voi pitää meidän maailmakatsomuksemme jakamista ennakkoehtona keskusteluyhteydelle tai yhteistyölle.”

Suuri ja kauaskantoinen kysymys on Niinistön mukaan myös Kiinan ja Yhdysvaltain välinen suhde, jonka vakava kärjistyminen, jopa kriisiytyminen, olisi kohtalokasta koko maailmalle.

Presidentti muistuttaa lisäksi, että suurvaltakilpailua käydään entistä kiivaammin myös teknologian areenalla.

”Kilpailukykymme ja kansallinen turvallisuutemme kietoutuvat yhä tiukemmin murrosteknologioiden, kuten tekoälyn, kvanttilaskennan ja bioteknologioiden kehitykseen. Kiinnittäisin huomion kahteen asiaan: teknologisen kehityksen vauhti kiihtyy ja tälläkin sektorilla maailma näyttäisi blokkiutuvan.”

Presidentin mukaan vain kestävä ja oikeudenmukainen rauha Ukrainassa voi luoda perustan tulevaisuudelle, jossa kansainvälisen oikeuden normeja noudatetaan ja jossa suuret eivät katso oikeudekseen alistaa pieniä.

”Vain kestävä ja oikeudenmukainen rauha Ukrainassa voi luoda perustan vakaalle tulevaisuudelle Euroopassa.”