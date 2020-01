Aikaisin aamuyöstä Iranin vallankumousjoukot tekivät kaksi iskua ballistisilla ohjuksilla Yhdysvaltain tukikohtia kohti.

Muutama tunti iskujen jälkeen iskuissa ei ole löydetty henkilöuhreja. Yhdysvaltain armeijan lähde kommentoi muun muassa CNN:lle, että tukikohdissa olleita ihmisiä ehdittiin varoittaa ajoissa, jotta kaikki ehtivät bunkkereihin.

Välittömästi iskujen jälkeen Iranin ulkoministeri Mohammad Javad Zarif kommentoi Twitterissä, että valtio ei halua sotaa, vaan sen piti puolustaa itseään.

”Puolustamme itseämme mitä tahansa aggressiota vastaan.”

Iranin vallankumouskaarti kommentoi viestintäpalvelu Telegramissa kuitenkin iskujen jälkeen, että mikäli Yhdysvallat vastaa iskuihin, Iran on valmis iskemään myös Yhdysvaltain maaperällä. Samalla kaarti kertoi olevansa valmis iskemään muun muassa Dubaihin ja Israeliin, jos Yhdysvallat pommittaa Irania.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto ilmoitti heti iskujen jälkeen, että presidentti pitää puheen yhdysvaltalaisille. Tämä kuitenkin peruttiin. Presidentti kommentoi tapahtuneita Twitterissä.

”Kaikki on hyvin! Iranista laukaistiin ohjuksia kahteen Irakissa sijaitsevaan sotilastukikohtaan. Uhrien ja vahinkojen kartoitus on käynnissä. Tähän mennessä kaikki hyvin! Meillä on maailman vahvin ja parhaiten varustettu armeija, selvällä erolla!”

Samalla Trump kertoi antavansa lisätietoja keskiviikkoaamuna Yhdysvaltain aikaan.