EU-parlamentti on ainoa suoraan vaaleilla valittu lainsäädäntöelin EU:ssa. Se hyväksyy ja muuttaa säädösehdotuksia, päättää talousarviosta sekä valvoo komission työtä.

Euroopan parlamentti. EU-parlamentti on ainoa suoraan vaaleilla valittu lainsäädäntöelin EU:ssa. Se hyväksyy ja muuttaa säädösehdotuksia, päättää talousarviosta sekä valvoo komission työtä.

Euroopan parlamentti. EU-parlamentti on ainoa suoraan vaaleilla valittu lainsäädäntöelin EU:ssa. Se hyväksyy ja muuttaa säädösehdotuksia, päättää talousarviosta sekä valvoo komission työtä.

Suomalaiset äänestävät vuoden 2024 eurovaaleissa sisään 15 europarlamentaarikkoa, kun aiemmin heitä on istunut parlamentissa vain 14. Yksi lisäpaikka liittyy EU:n valtioiden ja hallitusten johtajista koostuvan Eurooppa-neuvoston mietintöön, jonka taustalla ovat väestörakenteen muutokset vuoden 2019 vaalien jälkeen.

Eurooppa-neuvoston mietintö hyväksyttiin parlamentissa äänin 515 puolesta, 74 vastaan ja 4 tyhjää. Uusi paikkamäärä on voimassa 6.–9. kesäkuuta 2024 järjestettävistä eurovaaleista lähtien.

Lisää meppejä saivat myös Ranska, Espanja, Alankomaat, Itävalta, Belgia, Puola, Tanska, Slovakia, Irlanti, Slovenia ja Latvia. EU-parlamentin kokoonpanoa on tapana arvioida aina ennen vaaleja perussopimusten mukaisesti. Lähtökohtana on, että meppejä on enintään 750 ja maakohtaisesti vähintään kuusi ja enintään 96.

Paikat jaetaan alenevan suhteellisuuden periaatteen mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että väkiluvultaan suurempien EU-maiden mepit edustavat useampia kansalaisia kuin pienempien maiden. Tällä hetkellä parlamentin jäseniä on yhteensä 705.

Mepit kritisoivat äänestystä edeltäneessä keskustelussa Eurooppa-neuvoston pyrkimystä vaikuttaa budjettivallan käyttöön parlamentissa. Lisäksi päätöksen esittelijät kokivat harmillisena sen, ettei neuvosto kertonut heti parlamentille aikeistaan muokata paikkamäärää.