Hallitus on antanut rahankeräyslain muutoksen eduskunnalle. Tarkoitus on muuttaa lakia niin, että vapaaehtoiset päästökompensaatiopalvelut rajataan kokonaan lain ulkopuolelle.

Jatkossa vapaaehtoinen päästökompensaatiotoiminta ei siis edellyttäisi rahankeräyslupaa.

Taustalla on vihreiden entisen kansanedustajan Antero Vartian Compensate-säätiö, jonka toiminnan ideana on se, että tuotteen maksamisen yhteydessä ostaja maksaa lisämaksun, jonka yritykset siirtävät lyhentämättömänä säätiölle. Säätiö ostaa ihmisten maksamilla kompensaatiomaksuilla päästöjä vastaavan määrän sertifioituja päästövähennysyksiköitä.

Arpajaishallinnon mukaan Compensate-säätiön toiminta vaatii rahankeräysluvan. Syyttäjä nosti kesäkuussa syytteen rahankeräysrikoksesta koskien Compensaten keväällä 2019 alkanutta rahankeräystoimintaa. Erikoinen kuvio on herättänyt laajaa ihmetystä.

Sisäministeriön mukaan rahankeräyslain muutos edistää osaltaan hallitusohjelman tavoitetta tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian vielä tänä syksynä.

”Päästökompensointi on olennainen osa ilmastotoimia ja täydentää vaikuttavia päästövähennystoimia. On tärkeää, ettei rahankeräyslaki estä näiden päästöjä kompensoivien palveluiden tarjoamista”, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) toteaa tiedotteessa.

Nyt Compensate odottaa kasvua

Compensate odottaa nyt lakimuutoksen tuovan sille ripeää kasvua. Compensaten toimitusjohtaja Elina Kajosaari kertoo, että uusia sopimuksia julkistetaan syksyllä.

“Kotimaassa erikoinen ja poikkeuksellinen laintulkinta on ollut kuin käsijarru kasvullemme Suomessa ja samalla siitä on kärsinyt koko toimiala. Siitä huolimatta meillä on useita uusia sopimuksia yritysten ja yhteisön päästöjen hyvittämisestä sovittuna”, Kajosaari kertoo tiedotteessa.

Compensate kertoo, että sen palvelujen kautta on ohjattu hiilensidontaan 2,1 miljoonaan euroa kahden vuoden aikana ja yritykset ja yksityishenkilöt ovat rahoittaneet esimerkiksi metsien suojelua, metsitystä ja biohiilen sitomista maaperään eri puolilla maailmaa.

Sisäministeriön mukaan toimiala on kasvanut viime vuosina. Compensate kertoo, että markkinoiden koko kasvoi 320 miljoonaan euroon vuonna 2019 ja alan ennustetaan kasvavan jopa 15-kertaiseksi vuosikymmenen loppuun mennessä.

Kasvava kysyntä on Compensaten mukaan synnyttänyt myös toimijoita, jotka tarjoavat päästöhyvityksiä esimerkiksi “suojelemalla” metsiä, joita ei uhkaa mikään tai kohdistamalla rahoitusta hankkeisiin, jotka olisivat toteutuneet muutenkin.

”Keväällä kävimme läpi sata jo valmiiksi sertifioitua hanketta, mutta vain alle kymmenen prosenttia niistä läpäisi kestävyydelle ja vaikuttavuudelle asetetun tiukan kriteeristömme”, Compensaten vastuullisuusjohtaja Niklas Kaskeala sanoo.

”Välillä on ollut usko koetuksella”

Lain eteneminen on herättänyt Compensatessa riemua. Samalla säätiön johto kertoo yhteistyöstä S-ryhmän kanssa.

”Nyt kun juridinen saivartelu on vihdoin loppumassa ja suomalaiset päästetään kompensoimaan päästöjään, minulla on suuri ilo kertoa, että Compensate aloittaa yhteistyön S-ryhmän kanssa”, Vartia tviittaa.

”Välillä on ollut usko koetuksella, mutta ⁦Antero Vartia on jaksanut kyllästymiseen asti hokea, että tämä kääntyy vielä voitoksi. Nyt alkaa tuntua siltä. Laki muuttuu ja Suomen suurin hotelliketju aloittaa yhteistyön Compensaten kanssa”, Kaskeala tviittaa.

S-ryhmä tuo kompensaation Sokos-hotelleihin

S-ryhmä aloittaa päästöjen kompensoinnin tarjoamisen Sokos-hotelleissa heti lakimuutoksen tultua voimaan. S-ryhmän mukaan Sokos Hotels on Suomen ensimmäinen hotelliketju, joka kertoo ottavansa kompensointimahdollisuuden käyttöön.

SOK:n pääjohtaja Hannu Krook harmittelee, että kompensaatiopalvelut ovat kärsineet epäselvästä rahankeräyslaista ja yritykset ovat joutuneet odottamaan kauan muutosta lakiin.

”On hienoa, että lakia ollaan nyt muuttamassa niin, että se ei enää estä kuluttajia ostamasta omien hiilipäästöjensä kompensointia. Toivon, että tähän asti muutokselle puhaltanut vahva myötätuuli jatkuu myös eduskuntakäsittelyssä ja että lainmuutos saataisiin voimaan vielä loppuvuoden aikana”, Krook toteaa tiedotteessa.

SOK:n matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjujohtaja Harri Ojanperä kertoo, että asiakkaat ovat jo toivoneet kompensaatiomahdollisuutta. Huonekohtaista kompensaatiota kehutaan edulliseksi, koska siinä huomioidaan S-ryhmän muu ilmastotyö.

Kompensointi on vapaaehtoista, joten se maksetaan erikseen, eikä sitä lisätä huonelaskuun automaattisesti, S-ryhmä kertoo. Kustannukseen on laskettu mukaan keskimääräiset huonekohtaiset ja aamiaisesta aiheutuneet päästöt. Asiakkaiden maksama kompensaatio ohjataan S-ryhmän mukaan täysimääräisesti hiilensidonnan hankkeisiin.

S-ryhmän tavoitteena on olla oman toimintansa osalta hiilinegatiivinen vuodesta 2025 alkaen. Tavoitteeseen päästäkseen ryhmä aikoo vähentää ilmastopäästöjään 90 prosenttia vuodesta 2015 vuoteen 2030. Koska kaikkien päästöjen leikkaaminen ei ole mahdollista, S-ryhmä joutuu kompensoimaan päästöjään tukemalla hankkeita, jotka sitovat ilmasta hiiltä.