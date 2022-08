Teknologiajätti Apple vaatii Venäjän YouTuben korvaajaksi rakennettua Rutubea piilottamaan maan valtionmedian tuottaman sisällön sen iOS-sovelluksesta. Toinen vaihtoehto on se, että sovellus on ainoastaan venäläisten saatavilla, uutisoivat

Rutuben viestintäosaston mukaan sen sovellus on tällä hetkellä saatavilla 171 maassa. Apple antoi yhtiölle kaksi viikkoa aikaa päätöksen tekemiseen, tai sovellus poistetaan App Storesta kokonaan.

Venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan Rutube on jo rajoittanut pääsyä sen mobiilisovellukseen Venäjän, Kazakstanin ja Valko-Venäjän ulkopuolella. Rutube kertoo, ettei se aio rajoittaa valtionmedian sisältöä alustallaan.

”Tämä rikkoo venäjänkielisen väestön oikeuksia”, yhtiö selittää.

Useiden venäläisten uutismedioiden toimintaa on rajoitettu Euroopan unionissa, koska ne levittävät valheellisia tietoja maan hyökkäyssodasta Ukrainassa. Valtionmediat toimivat kuitenkin vapaasti YouTuben korvaajaksi suunnitellussa Rutubessa.

YouTube on joutunut Venäjän propagandaviranomaisten silmätikuksi, kun se ei ole suostunut maan sensuurivaatimuksiin koskien Ukrainan sodasta julkaistavaa materiaalia. Palvelu on edelleen saatavilla Venäjällä, vaikka maa on estänyt kansalaisiltaan pääsyn useisiin länsimaisiin sosiaalisen median palveluihin.

