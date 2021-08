Afganistanilaisia virtaa Kabulin lentokentälle. Ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan tilanne kentällä on kaoottinen.

Hallitus haluaa lähettää puolustusvoimien suojausyksikön Afganistaniin turvaamaan evakuointeja.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan ongelmia on ollut erityisesti Kabulin lentokentän portilla. Suomeen evakuoitavia on Kabulissa vielä yli 300. Joukossa on Suomen kansalaisia, virkamiehiä ja Suomen palveluksessa olleita afgaaneja.

”Lentokentän portilla on kaoottinen tilanne”, sanoo Haavisto.

Kaaosta lisää se, että Suomeen tai muihinkaan maihin evakuoitavia ei lastata yhteen koneeseen vaan lentokoneet laskeutuvat lyhyeksi aikaa kentälle, ja niihin lastataan useisiin maihin matkaavia ihmisiä. Suomi tekee yhteistyötä muiden Euroopan maiden ja erityisesti pohjoismaiden kanssa.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan Afganistaniin lähetettävät sotilaat ovat kokeneita ammattilaisia.

”Turvallisen evakuoinnin varmistamiseksi tarvitaan puolustusvoimien suojausjoukkoja. Tavoitteena on, että oikeat henkilöt saadaan oikeaan paikkaan turvallisesti.”

Lähetettävä joukko koostuu puolustusvoimien vakinaisista sotilaista. Lähetettävässä yksikössä on joitakin kymmeniä sotilaita.

”Varusmiehiä ei sinne lähetetä”, sanoi Kaikkonen.

Joukon on määrä toimia lentokentällä ja sen välittömässä läheisyydessä. Kabuliin, eli kaupungille joukot eivät Kaikkosen mukaan lähde. Useat maat käyttävät omien puolustusvoimiensa apua lentokentällä.

Tiettävästi Taleban ei suhtaudu ulkomaisiin joukkoihin vihamielisesti.

”Mahdollisuus tilanteen eskaloitumiseen on kuitenkin olemassa. Vallitsevassa tilanteessa suojausjoukkoa käytetään evakuointioperaation tukemisessa, henkilöstön suojaamiseen, evakuoitavien suojaamiseen, tilannekuvan luomiseen ja jakamiseen sekä yhteysupseeritoimintaan.”

Talebanin mukaan joukot voivat olla elokuun loppuun saakka lentokentällä, mikäli tarvetta on.

Valtioneuvoston päätös asiasta on jo lähetetty eduskunnalle. Kun eduskunta on perjantaina antanut vastauksensa, palaa asia valtioneuvostoon ja presidentin esittelyyn.