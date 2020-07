Sauli Niinistö ei usko, että Ruotsin-rajan sulkemisella on vaikutuksia pohjoismaiseen yhteistyöhön.

Ruotsi ja Suomi. Sauli Niinistö ei usko, että Ruotsin-rajan sulkemisella on vaikutuksia pohjoismaiseen yhteistyöhön.

Ruotsi ja Suomi. Sauli Niinistö ei usko, että Ruotsin-rajan sulkemisella on vaikutuksia pohjoismaiseen yhteistyöhön.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö selittää ruotsalaisen uutistoimisto TT:n haastattelussa, miksi Suomi pitää Ruotsin vastaisen rajan edelleen suljettuna.

”Se ei ole toimia Ruotsia, vaan infektiota vastaan”, Niinistö sanoo.

Presidentti ei halua arvailla, milloin raja avataan.

”Ei ole minun asiani arvata, milloin ruotsalaiset voivat taas matkustaa Suomeen. Olen varma siitä, että (Suomen) hallitus ottaa tilanteen hyvin vakavasti ja pohtii kaikkia mahdollisuuksia.”

Niinistö vertaa tilannetta Uudenmaan sulkemiseen keväällä.

”Tilanne on suurin piirtein samanlainen kuin silloin, kun suljimme Uudenmaan rajat. Teimme sen siksi, että infektio levisi Uudellamaalla aivan eri tavalla kuin muualla maassa. Hallitus sulki rajan ja toimi mielestäni täysin oikein. Kaikki eivät siitä pitäneet, mutta uskon, että syvällä sisimmässään ihmiset kyllä ymmärsivät, että se oli parasta kaikille.”

Niinistö ei halua haastattelussa ottaa kantaa Ruotsin koronastrategiaan, mutta sanoo olevansa tyytyväinen Suomen hallituksen toimiin.

”Kukaan ei tiedä, miten tämä päättyy. Toivottavasti olemme vuoden lopulla viisaampia. Varmaa on vain se, että tilanne on eri puolilla erilainen ja Ruotsi on valinnut erilaisen strategian kuin Suomi.”

Ruotsin sisäministeri Mikael Damberg ja ulkoministeri Ann Linde ovat antaneet ymmärtää, että Suomen päätöksellä pitää rajansa kiinni saattaa olla negatiivisia vaikutuksia pohjoismaiseen yhteistyöhön. Niinistö ei usko tähän, vaan viittaa maiden pitkään yhteiseen historiaan.

”Puolustusyhteistyössä on 7-8 viime vuoden aikana oltu täysin uudessa tilanteessa. Sitä ei kukaan olisi uskonut vuosituhannen vaihteessa. Juuri nyt meillä on yhteinen vihollinen covid-19, eikä tilanne ole helppo kummallekaan maalle.”

Lue seuraavaksi: