Kokoomuksella on tietty, uskollinen kannattajakuntansa. Kannatus ei kuitenkaan ole noussut tällä vaalikaudella, kun puolue on pitkästä aikaa oppositiossa. Tuoreimmassa Helsingin Sanomien gallupissa kokoomuksen kannatus on 16,9 prosenttia, melkein täsmälleen sama kuin eduskuntavaaleissa 2019.