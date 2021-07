Saksan liittokanslerin Angela Merkelin kansliapäällikkö Helge Braun väläyttää rokotepassin käyttöönottoa Saksassa.

”Jos meillä on korkea määrä infektiota testeistä huolimatta, rokottamattomien on pakko rajoittaa kontaktejaan. Muuten riski on liian suuri kaikille muille”, hän sanoi Bild am Sonntag- lehden haastattelussa.

Lausunnosta uutisoivat myös Financial Times ja Deutsche Welle.

Braun arvioi, että päivittäisten tartuntojen määrä nousee 100 000 tartuntaan syyskuun lopulla, jos epidemia jatkaa nykyistä tahtia.

Tällä hetkellä Saksassa pääsee ravintoloihin, elokuvateattereihin ja urheilutapahtumiin kahden koronarokotuksen jälkeen tai tuoreella negatiivisella koronatestituloksella. Maassa on tähän asti suhtauduttu rokotepassiin kielteisesti.

Sunnuntaihin mennessä noin 60 prosenttia saksalaisista on saanut vähintään yhden koronarokotteen. Molemman rokotteen on saanut noin 49 prosenttia väestöstä.

Kristillisdemokraattien kansleriehdokas Armin Laschet ei lämpene rokotepassille.

”Demokraattisessa maassa vapaus ei kuulu vain tietylle ryhmälle. Rokottamattomilla täytyy olla samat oikeuden kuin rokotetuilla niin kauan, kuin heillä on esittää negatiivinen testitulos”, Laschet katsoo.