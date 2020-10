Pääministeri Sanna Marin (sd) on pyytänyt kirjallista selvitystä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtajalta Markku Tervahaudalta.

Marin kertoi asiasta Säätytalon portailla aamulla. Hallitus aloittaa neuvottelut koronarajoituksista kello 9. Neuvotteluista odotetaan suosituksia alueille, jotta koronatoimissa saataisiin kaikilla alueilla ryhtiliike.

THL:n Tervahauta kommentoi Twitterissä kello 10:n jälkeen, että Marin on oikeassa siinä, että THL ei keväällä esittänyt yleisen maskisuosituksen antamista.

Markku Tervahauta.

Marinin mukaan hallitus on varmistanut THL:n kannan maskisuosituksesta keväällä myös sen jälkeen, kun Tervahauta tuli ulos omalla henkilökohtaisella näkemyksellään. Tervahauta kertoi julkisuuteen kannattavansa henkilökohtaisesti maskisuosituksen antamista. Marinin mukaan hallitus varmisti, että THL organisaationa ei kannattanut suosituksen antamista.

Nyt Marin on pyytänyt Tervahaudalta kirjallista selvitystä valtiosihteerinsä välityksellä. Pääministeri kaipaa kirjallista selvitystä siitä, mikä todella on ollut THL:n kanta maskisuosituksesta keväällä ja onko se ollut eri kuin hallitukselle on kerrottu.

Maskikeskustelu otti uusia kierroksia alkuviikosta, kun pääjohtaja Tervahauta kertoi julkisuuteen, että THL olisi halunnut evästää kansalaisia maskinkäytöstä jo keväällä, mutta STM torppasi aikeet ja katsoi, ettei tähän ollut aihetta.

Erityisesti oppositiopuolue kokoomuksesta on tivattu hallitukselta vastauksia Tervahaudan ulostulojen takia.

THL toteaa virallisella Twitter-tilillään, että THL ei keväällä esittänyt virallista maskisuosituksen antamista.

Marin totesi pitävänsä kohtuuttomana tilannetta, jossa vihjataan, että THL:n kanta olisi ollut eri kuin sosiaali- ja terveysministeriön, kun hänen tietojensa mukaan kannat olivat yhtenevät.

Marinilta kysyttiin myös Tervahaudan mahdollisesta vaihtamisesta. Marin torjui kysymyksen heti ja totesi, ettei lähde keskustelemaan tällaisesta asiasta.

”Kyse on nyt tämän asian selvittämisestä”, Marin sanoi.

”Onko hallitukselle annettu oikeaa vai virheellistä tietoa?”

Marin on kertonut, että hallitus kuunteli keväällä asiantuntijoita, eikä antanut maskisuositusta. Hänen mukaansa THL:n ja STM:n kannat olivat keväällä yhtenevät. Myös Maailman terveysjärjestö WHO oli tällä kannalla vielä keväällä ja päätyi suosittamaan maskeja vasta kesäkuussa.