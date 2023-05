Palkkasotilasyhtiö Wagneria johtava oligarkki Jevgeni Prigožin väittää, että hänen joukkonsa vetäytyisivät Bah’mutin kaupungista Itä-Ukrainasta. Wagner on yrittänyt valloittaa kaupunkia jo viime kesästä saakka ja onnistunut työntämään Ukrainan joukot kohti länttä.

Prigožin sanoo Reutersin ja AFP:n mukaan vetävänsä Wagner-joukot pois kaupungista toukokuun 10. päivä. Hän perustelee väitettyä päätöstään ammuspulalla sekä valtaamisessa syntyneillä kovilla tappioilla. Prigožin pyytää, että Venäjän armeija saapuisi taistelemaan Bah’mutiin Wagnerin tilalle.

Palkkasotilaspomo väitti kolme viikkoa sitten, että Wagnerin joukot olisivat vallanneet 80 prosenttia kaupungista. Hän on myös aiemminkin antanut lausuntoja, joissa on sanottu Wagnerin lähtevän kaupungista.

Raivosi Venäjän sotilasjohdolle

Aiemmin perjantaina Prigožin julkaisi videon, jossa hän seisoi useiden kuolleiksi Wagner-sotilaiksi väitettyjen ruumiiden vierellä ja kiroili puolustusministeri Sergei Šoigulle sekä pääesikunnan päällikkö Valeri Gerasimoville.

”He tulivat vapaaehtoisina ja nyt he kuolevat, jotta te voitte lihoa puulla paneloiduissa toimistoissanne!” Prigožin huusi AFP:n mukaan.

”Meiltä puuttuu 70 prosenttia ammuksista!” Prigožin jatkoi.

The Moscow Timesin mukaan Wagner-johtaja on myös ihmetellyt Venäjän entisen avaruusviraston johtajan Dmitri Rogozinin puhetta Kremliin väitetysti kohdistuneesta drone-iskusta, josta Venäjä syyttää Ukrainaa, joka puolestaan on kiistänyt väitteet. Zaporižžjassa sotilasneuvonantajana toimiva Rogozin uhosi kostoiskua taktisilla ydinaseilla, kuten teki myös duuman puhemies Vjatšeslav Volodin.

”Radikaalina ihmisenä voin sanoa, ettei drone-iskun kostaminen ydinaseilla tule kysymykseenkään”, Prigožin kirjoittaa Telegramissa.

Prigožinin mielestä suhteeton uhkailu drone-iskun vuoksi saa Venäjän ”näyttämään pelleltä”.