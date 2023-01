Pääministeri, SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin katsoo perussuomalaisten olevan kansanedustajiensa toistuvien puheenvuorojen perusteella rasistinen puolue. Marin toi näkemyksensä esiin Politiikan toimittajien tilaisuudessa perjantaina.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo haastoi keskustelussa Marinia toteamalla, että vuonna 2015, kun Sipilän hallitusta edeltäviä hallitustunnusteluita käytiin, ei SDP:kään sulkenut ennalta perussuomalaisia mahdollisten hallituskumppaneiden listalta. Nyt Marin on ilmoittanut, ettei näe perussuomalaisia ja SDP:tä samassa hallituksessa.

Marin selitti linjanvaihdosta perussuomalaisten muutoksella.

”[Timo] Soinin perussuomalaiset oli hyvin erilainen puolue kuin tämä nykyinen, joka on mennyt enemmän oikealle, vielä konservatiivisemmaksi, ja joka on selkeästi ja aidosti ollut puheiltansa myös – jos katsotaan kansanedustajien puheita – avoimesti rasistinen puolue. Näen, että se Timo Soinin perussuomalaiset oli vielä hyvin erilainen, se tuli vennamolaisista juurista ja siinä oli vielä köyhäin asiaa, se oli enemmän EU-populistinen puolue”, pääministeri selitti.

Häneltä kysyttiin vielä varmistusta, että tarkoitti mitä sanoi.

”Kyllä, kun katsotaan perussuomalaisten yksittäisten kansanedustajien puheita vaikkapa eduskuntasalista tai julkisuudesta, niin kyllä: nämä puheet ovat olleet rasistisia ja aidon vihamielisiä tiettyjä vähemmistöjä kohtaan”, Marin vahvisti.

”Ei tätä ole kiistäminen. En ymmärrä, miksi meidän poliitikkojen täällä Suomessa pitäisi jotenkin hymistellä tai leikkiä, että nämä puheet eivät ole totta, että niitä ei olisi sanottu.”

Marinin mukaan olisi erittäin vaikeaa löytää sellaista kompromissia SDP:n ja perussuomalaisten välille, että yhteiseen hallitukseen lähteminen olisi mahdollista. Hän kertoi myös, ettei ole näkemyksessään yksin, vaan ”sosialidemokraatit hyvin laajasti näin ajattelevat”. Keskustelua on puoluejohtajan mukaan käyty eduskuntaryhmässä, puoluevaltuustossa ja muissa puolue-elimissä.

Pääministerin mukaan ei myöskään ole epädemokraattista vaan rehellistä kertoa asia etukäteen, ennen vaaleja.

”En näe arvoa sille, että täällä meidän pitäisi teeskennellä, että ’kyllä se varmasti on mahdollista, että sieltä joku perussuomalaisten ja sosialidemokraattien hallitus tulisi’. Ei sieltä tulisi. Mielestäni on myös rehellistä kertoa äänestäjille, että me olemme hyvin kaukana toisistamme.”

