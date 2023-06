Elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan (ps) pesti on jäämässä historian lyhimmäksi. Hän ilmoitti tänään eroavansa tehtävästä.

Kohun keskelle päätynyt perussuomalaisministeri Vilhelm Junnila aikoo erota tehtävästään.

Kohu liittyy natsiviittauksiin ja muun muassa vanhaan vaalimainokseen sekä neljän vuoden takaiseen puheeseen, jonka hän piti äärioikeistolaisen järjestön tapahtumassa. Junnila on sanaillut vanhasta vaalinumerostaan 88, joka on äärioikeiston käyttämä viittaus Heil Hitler -tervehdykseen, sillä h on aakkosten kahdeksas kirjain.

Esiin on noussut myös vanhoja kyseenalaisia some-päivityksiä. Lisäksi huomiota on kiinnitetty Junnilan kaksoisviestintään ja kirjalliseen kysymykseen ”ilmastoabortista” vuodelta 2019. Muun muassa politiikan tutkija Johanna Vuorelma näki Junnilan pesukarhusolmion ”silmäniskuna” Junnilan kannattajien suuntaan. Hallituskumppani Päivi Räsänen (kd) puolestaan on järkyttynyt Junnilan ilmastoaborttikysymyksestä.

Junnila aloitti elinkeinoministerinä vasta 20.6. ja kertoi tänään 30.6. aikovansa erota.

Avusti James Hirvisaarta

Millainen henkilö ja poliitikko hän on?

Junnilan ura politiikassa lähti liikkeelle, kun kansanedustajaksi noussut marttilalainen Lauri Heikkilä pyysi häntä avustajakseen Arkadianmäelle vuonna 2011. Junnila oli ollut mukana Auran kirkkoherran Torsti Äärelän (nyk. Sandberg) eduskuntavaalikampanjassa. Eduskunnassa Junnilasta tuli pian myös kohupoliitikko James Hirvisaaren eduskunta-avustaja. Hirvisaari sai potkut perussuomalaisesta puolueesta vuonna 2013.

Vuoden 2015 eduskuntavaaleihin Junnila lähti itse ehdolle, ylsi varakansanedustajaksi ja pääsi tekemään avustajan töitä Juho Eerolalle (ps) ja perussuomalaisista myöhemmin loikanneelle Simon Elolle.

Junnila tunnetaan maahanmuuttokriittisyydestä. Hän ilmoitti ensimmäisten joukossa kesällä 2017 seisovansa Jussi Halla-ahon joukoissa, kun perussuomalaiset hajosi.

Vähemmän tunnettua ay-taustaa

Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa irtosi jo oma kansanedustajan paikka.

Ensimmäisellä kaudellaan Junnila toimi eduskunnan painavilla paikoilla valtiovarainvaliokunnassa ja sen verojaostossa sekä Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana, johon pestiin hänet valittiin uudelleen huhtikuussa 2023. Junnila oli viime kaudella myös Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnassa.

Vähemmän tunnettua on se, että Vilhelm Junnilalla on myös ay-taustaa, josta hän kertoi Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -juttusarjan haastattelussa. Hän kertoi olevansa talousliberaali ja kammoavansa veronkiristyksiä. Hän on kannattanut muun muassa perintöverosta luopumista, poliittisen lakko-oikeuden rajoittamista ja viinien tuomista vapaasti ruokakauppoihin.

Junnila on toiminut myös vaalitarkkailijana ja oli tarkkailemassa Yhdysvaltain presidentinvaaleja Etyjin edustajana marraskuussa 2020. Uusi Suomi haastatteli häntä tuolloin. Hän totesi muun muassa, ettei näe vaaleja vilpillisiksi väittäneen Donald Trumpin toiminnan rapauttavan demokratiaa.

