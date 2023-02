YK:n yleiskokous tuomitsi torstaina jälleen kerran selvin luvuin Venäjän presidentin Vladimir Putinin vuosi sitten aloittaman hyökkäyksen Ukrainassa ja vaati venäläisjoukkojen välitöntä vetäytymistä Ukrainan alueilta.

Fakta YK:n yleiskokous vaatii Venäjää vetäytymään välittömästi Ukrainasta New Yorkissa YK:n päämajassa 193:sta jäsenmaasta noin kolme neljäsosaa eli 141 äänesti päätöslauselman puolesta, jossa Venäjää vaaditaan kunnioittamaan YK:n peruskirjaa ja vetäytymään välittömästi kaikilta Ukrainan alueilta. Venäjän rinnalla päätöslauselmaa vastaan ​​äänestivät Syyria, Nicaragua, Pohjois-Korea, Valko-Venäjä, Mali ja Eritrea, kaikkiaan seitsemän maata. Jäsenmaista 32 pidättyi äänestämästä, tärkeimpinä Venäjän strateginen kumppani Kiina ja kaksi muuta väkirikasta ydinasevaltaa Intia ja Pakistan. Tyhjää äänestivät myös useat Afrikan maat Etelä-Afrikka merkittävimpänä, moni Keski-Aasian entisistä neuvostotasavalloista, sekä aseita Venäjälle toimittava Iran. 13 maata ei äänestänyt lainkaan, mukaan lukien öljyrikas Venezuela.

”Äänestystulos oli vahvasti Ukrainaa tukeva, ja päätöslauselmaa tukeneita jäsenmaita oli toivotusti yli 140. Äänestämästä pidättäytyneiden maita oli lisäksi kolme vähemmän kuin yleiskokouksen viime syksyn päätöslauselman kohdalla”, toteaa Suomen YK-lähettiläs Elina Kalkku Kauppalehdelle.

Kalkun mukaan hyväksytty päätöslauselma on aiempaa laaja-alaisempi. Esimerkiksi viime lokakuussa päätöslauselmassa oli lähinnä kyse Venäjän yksipuolisesti julistamien alueliitosten tuomitsemisesta.

”Nyt päätöslauselma ottaa kantaa neuvottelujen tarpeeseen, tuomitsee Venäjän siviileihin ja siviili-infrastruktuuriin kohdistuvat iskut ja asettaa Venäjän vastuuseen sotavahingoista ja mahdollisista sotarikoksista”, Kalkku kertoo.

Yleiskokouksen äänestykset eivät ole sitovia, mutta niillä on silti huomattava symbolinen arvo, varsinkin kun turvallisuusneuvosto on Ukrainan sodan osalta rampa sen pysyvän jäsenen Venäjän veto-oikeuden vuoksi.

Siksi turvaneuvoston toisen pysyvän jäsenen Kiinan sodan alusta asti jatkunut linja pidättäytyä Ukrainan sotaa koskevista äänestyksistä on sekin selkeä viesti. Kiina ei ole suostunut tuomitsemaan Venäjän toimia, vaikka ne rikkovat selkeästi YK:n peruskirjaa, johon Kiina vakuuttaa olevansa sitoutunut.

Torstaina Kiinan puheenvuoron yleiskokouksessa pitänyt varalähettiläs Dai Bing arvosteli kovin sanoin lännen aseellista tukea Ukrainalle ja kuvaili sitä ”bensan kaatamisena liekkeihin”, joka ainoastaan pahentavan tilannetta.

”Kiina on aiemminkin kritisoinut lännen aseellista tukea Ukrainalle. Mutta kuten Suomi puheenvuorossaan totesi, jäsenvaltioilla on YK:n peruskirjan mukainen oikeus aseelliseen itsepuolustukseen sekä itsenäisesti että kollektiivisesti muiden tukemana”, Kalkku painottaa.

Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock oli omassa puheenvuorossaan silmin nähden suivaantunut Kiinan syytöksistä. Hänen mukaansa on harhaanjohtavaa väittää, että sotilaallinen apu pahentaa kriisiä. Jos länsi ei toimittaisi apua, hyökkääjä voisi vallata Ukrainan. Baerbock painotti, että kaikkien maiden Kiina mukaan lukien on korkea aika sanoa Venäjälle suoraan, että YK:n peruskirjaa rikkovan hyökkäyksen on loputtava.

Kiina kuitenkin pyrkii yhä näyttäytymään neutraalina toimijana sodan osapuoliin nähden, mistä osoituksena on maan uusi rauhansuunnitelma, jonka sen on määrä julkaista perjantaina sodan vuosipäivänä.

”Kiinan rauhanaloitteita ja suhtautumista Venäjään seurataan nyt erityisen tarkasti. He haluavat osoittaa uutta aloitteellisuutta pyrkimyksissä lopettaa sota Ukrainassa. Jää nähtäväksi, mitä se käytännössä tarkoittaa”, Kalkku jatkaa.

Vastuu ja päätös sotatoimien lopettamisesta ja neuvottelupöytään istumisesta on joka tapauksessa Venäjän käsissä. Siihen ei toistaiseksi näytä kuitenkaan löytyvän haluja. Sen vuoksi Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten taloudellisen ja aseellisen tuen jatkuminen Ukrainalle on ensiarvoisen tärkeää.

Huoli kasvaa. ”Kyllä tässä on huolta siitä, miten Kiinan suhtautuminen Venäjän hyökkäyssotaan on mahdollisesti muuttumassa”, Suomen YK-lähettiläs Elina Kalkku arvioi. Kuva: Pontus Höök

Huoli Kiinan aikeista kasvaa

Samaan aikaan lännessä kasvaa huoli siitä, että Kiina olisi taipumassa tukemaan Venäjää myös aseellisesti. Taloudellista tukea lisääntyneen kaupan muodossa Kiina on tarjoillut naapurilleen jo sodan alusta asti. Aseellinen tuki pitäisi yllä Venäjän sotilaallista suorituskykyä ja mahdollistaisi siten pitkän ja raskaan sodan.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken varoitti Kiinan aikeista ensi kertaa viime viikonloppuna Münchenin turvallisuuskonferenssin yhteydessä. Torstaina Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg totesi niin ikään, että Kiina harkitsee aseellisen tuen antamista Venäjälle.

Saksalaislehti Der Spiegel uutisoi torstaina illalla, että Venäjä käy parhaillaan keskusteluja kiinalaisen lennokkivalmistajan Bingo Intelligent Aviation Technologyn kanssa sadan kamikaze-lennokin kaupasta.

Lehden tietojen mukaan Bingo pystyisi toimittamaan lennokit Venäjälle huhtikuuhun mennessä. Tyypiltään ne olisivat varsin samankaltaisia kuin Iranin Venäjälle myymät lennokit ja kykenevät kantamaan arviolta 35–50 kilogramman taistelukärkiä.

”Aseellinen tuki Venäjälle olisi iso suunnanmuutos Kiinalta. Kyllä tässä on huolta siitä, miten Kiinan suhtautuminen Venäjän hyökkäyssotaan on mahdollisesti muuttumassa”, YK-lähettiläs Elina Kalkku toteaa.

Kalkun mukaan kansainvälinen yhteisö toivoo, että turvaneuvoston pysyvänä jäsenenä Kiina pysyy YK:n peruskirjan takana ja käyttää myös vaikutusvaltaansa, jotta jäsenmaiden alueellista koskemattomuutta kunnioitetaan.

Yhdysvallat ja Nato ovat varoittaneet ”vakavista seurauksista”, jos Kiina tarjoaa Venäjälle aseellista tukea. Myös muun muassa EU:n korkea edustaja Josep Borrell totesi aiemmin tällä viikolla, että Kiinan aseellinen apu Venäjälle ylittäisi ”punaisen viivan” ja merkitsisi peruuttamattomia muutoksia EU:n ja Kiinan suhteisiin.

Mitään tätä tarkempia uhkauksia ei ole kuitenkaan kuultu. Kiina on sekä EU:n että Yhdysvaltojen tärkeä kauppakumppani ja maailman toiseksi suurin talous. Kiinan asettuminen tukevammin Venäjän taakse Ukrainan sodassa asettaisi sen uudella tavalla länsiliittouman viholliseksi ja heijastuisi myös lännen ja Kiinan kauppasuhteisiin.

Se on suurin syy, miksi Kiinan uskotaan ainakin tähän asti pidättyneen ja mahdollisesti pidättyvän jatkossakin tukemasta Venäjää sotilaallisesti.

Mahdolliset taloudelliset sanktiot vastauksena Kiinan syvempään Venäjälle tarjoamaan tukeen voisivat osua rajusti maan talouteen. Toisaalta pakotteet heijastuisivat myös länsiliittouman talouksiin huomattavasti raskaammin, kuin Venäjän kohdalla.