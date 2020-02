Eduskunnan perustuslakivaliokunta haluaa tietää ennalta, aikooko valtakunnansyyttäjä asettaa kansanedustaja Juha Mäenpään (ps) syytteeseen, jos saa tähän luvan. Valiokunnan vaatimus kummastuttaa joitakin kansanedustajia.

Perustuslakivaliokunnan edellytyksestä uutisoi perjantaina MTV.

”Haluamme tietää, mikä hänen ratkaisunsa asiassa on. Jos syyttämisluvan saatuaan valtakunnansyyttäjä toteaisikin, ettei hän syytä Mäenpäätä, sekin näyttäisi ulospäin kummalliselta”, sanoo perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) MTV:n mukaan.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on aiemmin pyytänyt eduskunnalta suostumusta saada asettaa kansanedustaja Mäenpää syytteeseen hänen eduskunnan täysistunnossa käyttämänsä puheenvuoron johdosta. Kuitenkin myös syyttämättä jättäminen edellyttää Toiviaisen mukaan eduskunnan suostumusta. Eduskunnan mukaan valtakunnansyyttäjä totesikin pyynnössään erikseen, ”että vaikka eduskunta antaisi suostumuksen, tämä ei vielä tarkoita sitä, että edustaja Mäenpää asetettaisiin syytteeseen”.

Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska ihmettelee Ojala-Niemelän ilmoitusta perustuslakivaliokunnan tahdosta.

”Voisiko joku avata, mitä perustuslakivaliokunta tekee sillä tiedolla, nostaisiko valtakunnansyyttäjä syytettä vai ei?” Ovaska kysyy.

Rkp:n kansanedustaja Eva Biaudét’n mielestä Ovaska kysyy oikeaa asiaa.

”Aivan oikein kysytty Jouni. Valtakunnansyyttäjä on arvioinut aiheelliseksi pyytää eduskunnalta tätä lupaa”, Biaudét ihmettelee.

Perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä on eri mieltä kaksikon kanssa.

”Jos syyttäjä ei aio välttämättä nostaa syytettä vaikka saisi luvankin, miksi hän ylipäänsä vaivaa asialla eduskuntaa? Ei eduskunta ole mikään spekulointiautomaatti, vaan päätöksentekokoneisto”, Mäkelä toteaa.

Valtakunnansyyttäjä on pyytänyt eduskunnalta suostumusta asettaa Mäenpää syytteeseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Poliisin esitutkinnan mukaan Mäenpäätä on syytä epäillä rikoksesta, sillä hän rinnasti turvapaikanhakijat ja vieraslajit eduskunnassa viime kesäkuussa pitämässään puheessa.

Myös Toiviaisen tulkinta, että syyttämättäjättämispäätöskin vaatii eduskunnan luvan, on herättänyt keskustelua. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on tuonut esiin, että perustuslain mukaan syyttämättä jättämiseen ei tarvita eduskunnan lupaa. Samaa mieltä on Ojala-Niemelän mukaan ollut osa valiokunnan kuulemista asiantuntijoista.

