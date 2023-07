Asuntojen hinnat ovat laskeneet vuoden 2022 kesästä, mutta lasku on nyt taittunut ja hintataso asettunut korona-aikaa edeltävälle tasolle, arvioi OP Kodin johtaja Lasse Palovaara tiedotteessa.

Hintojen lasku on ollut voimakkainta pienissä asunnoissa. Helsinkiläisen yksiön keskineliöhinta ylitti 7500 euroa vuonna 2021, mutta tällä hetkellä neliöhinnan keskiarvo on noin 6500 euroa.

Pienten asuntojen lisäksi myös omakotitalojen keskihinnat ovat laskeneet, mitä Palovaaran mukaan sitä selittää omakotitalojen hintojen voimakas korona-ajan nousu.

Hintojen lasku näyttäisi kuitenkin nyt päättyneen.

”Alimmat toteutuneet käytettyjen asuntojen hinnat osuivat vuodenvaihteeseen, ja kesää kohti hinnat ovat alkaneet taas nousta. Sen enempää ostajien kuin myyjienkään ei ole enää syytä jarrutella omia päätöksiään sen perusteella, että asuntojen hinnat olisivat vielä laskemaan päin”, Palovaara toteaa.

Kysyntää kohdistuu Palovaaran mukaan kuitenkin edelleen erityisesti yksiötä suurempiin kerrostaloasuntoihin ja rivitaloasuntoihin.

”Hintataso on säilynyt parhaiten suuremmissa ja hyväkuntoisissa kerros- ja rivitaloasunnoissa, ja niihin kohdistuu paljon kysyntää. Jos oma tilanne on sellainen, että muutto nykyistä pienempään asuntoon on ajankohtainen, on siihen asuntomarkkinoilla nyt erinomainen tilanne”, Palovaara sanoo.

OP Ryhmän toukokuussa 2023 Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan tärkeimmät syyt myydä asunto tai harkita asunnon myyntiä ovat tällä hetkellä se, että asunto tuntuu liian suurelta tai liian kalliilta.

