Suurin osa suomalaisista on tyytymättömiä Petteri Orpon (kok) hallituksen toimintaan, kertoo Maaseudun Tulevaisuuden kysely. Elokuun alussa tehdyn kyselyn mukaan vain noin neljäsosa suomalaisista on tyytyväinen hallitukseen.

Erittäin tyytymättömiä hallitukseen on 37,6 prosenttia vastaajista ja melko tyytymättömiä 24,1 prosenttia, eli yhteensä 61,7 prosenttia vastaajista. Sen sijaan melko tyytyväisiä hallituksen toimintaan on 18,6 prosenttia vastaajista ja erittäin tyytyväisiä 6,8 prosenttia. Kantansa jätti ilmoittamatta 12,8 prosenttia vastaajista.

Helsingin yliopiston yliopistotutkija Jenni Karimäki sanoo MT:lle, ettei luvuissa ole juuri tippumisvaraa.

”Eipä noin alhaisia prosentteja ole yleensä ole nähty. Rinteen hallitusvaihdoksen aikaan ja Sipilän kauden päättyessä kannatusta oli enemmän”, Karimäki kuvailee.

Eniten tukea hallitukselle antavat kokoomuksen kannattajat, ja perussuomalaiset tulevat hyvänä kakkosena. Toisaalta perussuomalaisten kannattajissa on kokoomusta enemmän erittäin tyytymättömiä, kuten myös erittäin tyytyväisiä.

RKP:n ja kristillisten otoskoko kyselyssä on alle 30 henkilöä, joten tuloksia on pidettävä suuntaa antavina. Niiden perusteella RKP:n kannattajat ovat kuitenkin varautuneita ja kristillisdemokraattien tuki jakautuu tasaisesti. Selkeä enemmistö SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajista on tyytymättömiä Orpon hallitukseen.

Kantar Agrin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin 1101 henkilöä, joista 749 kertoi puoluekantansa. Kyselyn virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä.