SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo, että varhaiskasvatusmaksujen laskemisella on tuntuva vaikutus perheiden arjessa.

Päivähoitomaksut. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo, että varhaiskasvatusmaksujen laskemisella on tuntuva vaikutus perheiden arjessa.

Päivähoitomaksut. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo, että varhaiskasvatusmaksujen laskemisella on tuntuva vaikutus perheiden arjessa.

Suomalaisten perheiden päivähoitomaksut laskevat tästä päivästä alkaen pysyvästi, iloitsee pääministeripuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman.

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen koon, tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Varhaiskasvatusmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia, minkä seurauksena kuntien maksutuottojen arvioidaan alenevan noin 70 miljoonaa euroa. Kompensaationa kunnat saavat aiempaa suuremman osan yhteisöveron tuotosta.

”SDP:n pitkäaikainen tavoite toteutuu. Nelihenkisen keskituloisen pikkulapsiperheen kohdalla päivähoitomaksut alenevat 150 euroa kuukaudessa. Noin 30 000 suomalaista perhettä siirtyy maksuttoman päivähoidon piiriin”, Lindtman toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa päätös on tärkeä kolmelta kannalta: Ensinnäkin se tukee perheiden ostovoimaa, kun elinkustannukset ovat nousseet tuntuvasti viimeisen vuoden aikana korkean inflaation takia. Toiseksi se on tärkeä askel talouden pitkän aikavälin kestävyyden kannalta, koska se purkaa kannustinloukkuja ja vahvistaa työllisyyttä. Kolmanneksi päivähoito on Lindtmanin mukaan merkittävä tekijä tasa-arvoisen koulutuksen turvaamisessa.

”Laadukkaalla päivähoidolla vähennetään oppimiseroja ja ehkäistään eriytymistä. Suomen vahvuus on tasa-arvoinen koulujärjestelmä, jossa päivähoito ja taitavat varhaiskasvatusopettajat ovat aivan ratkaisevassa asemassa”, Lindtman sanoo.