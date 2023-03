Nato-jäsenyys edellyttää Suomessa merkittävää kulttuurinmuutosta, katsovat Ulkopoliittisen instituutin tutkijat katsauksessaan.

Johtavat tutkijat Matti Pesu ja Charly Salonius-Pasternak sekä vanhempi tutkija Tuomas Iso-Markku, tutkijatohtori Iro Särkkä ja tutkija Minna Ålander analysoivat katsauksessaan, että Nato-jäsenyydellä on merkittäviä vaikutuksia Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Täydellisestä muodonmuutoksesta ei heidän mukaansa silti ole kyse.

”Kaiken kaikkiaan Nato-jäsenyys edellyttää Suomessa merkittävää kulttuurinmuutosta niin yhteiskunnallisella, poliittisella kuin sotilaallisellakin tasolla, ja tämä prosessi tulee vaatimaan vuosia”, he kirjoittavat katsauksessaan.

Suomen Venäjä-politiikka muuttuu tutkijoiden mielestä Naton myötä yhä vahvemmin pelotepohjaiseksi.

”Perinteisesti Suomi on korostanut Venäjä-suhteissaan vuoropuhelun tärkeyttä. Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022 kahdenvälinen kanssakäyminen Suomen ja Venäjän välillä on kuitenkin typistynyt välttämättömien kahdenvälisten asioiden, kuten rajayhteistyön, hoitamiseen sekä viestikanavien auki pitämiseen mahdollisia tulevia tarpeita varten.”

Suomen Venäjä-politiikka on kirjoittajien mielestä hyvin linjassa Naton kolmiosaisen Venäjä-strategian kanssa, jonka liittokunta määritteli tuoreessa strategisessa konseptissaan. Suomi jakaa käsityksen, että Naton on vahvistettava kaikkien liittolaisten pelotetta ja puolustusta, parannettava sietokykyään suhteessa Venäjän kiristys- ja vaikuttamisyrityksiin, mutta myös pidettävä kommunikaatioväylät avoimena, jotta voidaan vähentää riskejä ja lisätä läpinäkyvyyttä, he toteavat.

Naton jäsenenä Suomi siirtyy liittokunnan ydinsateenvarjon alle.

”Suomen ydinaseita koskevaan politiikkaan tulee sen myötä uusi raide. Sen lisäksi, että Suomi jatkossakin tukee ja edistää asevalvontaa, sen on myös muodostettava näkemys Naton ydinpelotteesta ja määritettävä oma roolinsa liittokunnan ydinasepolitiikan muotoilussa. Tämä voi tarkoittaa aktiivista roolia Naton ydinaseiden suunnitteluryhmässä (Nuclear Planning Group) tai jonkinlaista operationaalista vastuuta niistä konventionaalisista toimista, joilla Nato tukee ja ylläpitää ydinpelotetta.”

Ulkopoliittisen instituutin keskustelutilaisuudessa perjantaina aamupäivällä tutkijat Iso-Markku, Salonius-Pasternak, Ålander ja Särkkä sekä instituutin johtaja Mika Aaltola kertoivat huojennuksestaan, kun Turkin parlamentti hyväksyi Suomen Nato-jäsenyyden myöhään eilisiltana. Ålanderin mukaan Suomen jäsenyys jää puolitiehen, kunnes Ruotsikin pääsee mukaan. Särkkä oli helpottunut ja huojentunut, kun hänen mukaansa ”loppupiruetti tulee”.

Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin on vielä virallisesti hyväksyttävä ja vahvistettava laki. Uuden Suomen tietojen mukaan tämän tulee tapahtua 15 päivän sisällä siitä, kun laki on lähetetty parlamentista presidentille hyväksyttäväksi.

Alla oleva grafiikka kuvaa Suomen ja Ruotsin Nato-ratifiointien tilannetta. Unkari ja Turkki ovat hyväksyneet vain Suomen hakemuksen. Turkissa parlamentin ratifiointipäätös käy vielä presidentin vahvistettavana.