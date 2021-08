Äärijärjestö Taliban on aloittanut Afganistanin pääkaupunki Kabulin valtaamisen. Afganistanin sisäministeriöstä kerrotaan uutistoimistoille, että Taliban-joukot tulevat sisään kaupunkiin kaikilta sen laidoilta.

BBC:n mukaan Talibanilla on hallussaan kaikki maan merkittävät kaupungit.

Brittidiplomaatti Rory Stewart kuvailee tilannetta humanitaariseksi katastrofiksi.

”Tästä on tulossa humanitaarinen katastrofi. Kaikki menee pieleen: koulut on suljettu joka puolella, klinikoita suljetaan, ihmiset ottavat pakolaisia koteihinsa, ryöstelyä on kaikkialla. Ihmiset pyrkivät pakenemaan myös rajojen yli, mikä tarkoittaa sitä, että meidän on valmistauduttava humanitaariseen apuun”, hän kommentoi BBC:lle.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) arvioi perjantaina, että Talibanin voitto saattaa aiheuttaa pahimmassa tapauksessa laajan pakolaisvirran.

”Jos nyt Qatarin Dohassa neuvoteltavasta rauhansopimuksesta ei tule mitään, on varmasti näin, että tulee kontrolloimaton pakolaisvirta”, hän sanoi MTV:lle.

