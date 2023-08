Ulkomaankauppa – ja kehitysministeri Ville Tavio (ps) linjaa, että EU on parempi kauppaliitto kuin liittovaltio.

”EU on maailman suurin kauppaliittouma, jonka tuomia vientiteollisuuden mahdollisuuksia ja vapaakauppaa on hyödynnettävä täysimääräisesti. Toimiva EU:n kauppaliitto on myös Suomen etu. Unionin sisämarkkinoiden ansiosta jäsenmaiden välinen vapaakauppa toteutuu ja hyödyttää myös suomalaista elinkeinoelämää. Toimiva kauppaliitto ei kuitenkaan ole sama asia kuin liittovaltio. Vastustamme EU:n liittovaltiokehitystä, koska liittovaltiossa ei ole mahdollista ottaa huomioon kansallisia erityisolosuhteita. Tällöin pienet EU-valtiot jäävät todennäköisesti vielä enemmän jalkoihin”, hän totesi puheessaan, joka pohjusti perussuomalaisten EU-ohjelman lähetekeskustelua puoluekokouksessa.

Tavion mukaan perussuomalaiset voi tukea EU:n yhteisiä ja perusteltuja hankkeita.

”Tämä ei poissulje sitä, että puolustamme kansallista etua ja omien kansalaistemme näkökulmaa EU-byrokraattien suurta hallintokoneistoa vastaan. Suomen on siis entistä painokkaammin vaadittava säästöjen kohdentamista EU:n paisuvaan byrokratiaan eri hallinnonaloille.”

Perussuomalaiset linjasi jo hallitustunnustelujen aikana, ettei puolue hyväksy uutta EU:n yhteisvelkaa.

”Suomelle pedattu rooli EU:n ikuisena maksumiehenä on varsin ongelmallinen. Me tiedämme, mitä tapahtuu, jos hallitus ei voimakkaasti puolusta maamme taloudellista etua ja suomalaista veronmaksajaa. Siitä seuraa lisää samanlaisia tapauksia kuin valtionyhtiö Fortumin Uniper”, Tavio kommentoi.

Hallitusohjelmassa on Tavion mukaan hyviä linjauksia: EU:n budjettia ei pidä kasvattaa, Suomen maksuosuutta ei saa kasvattaa eikä kokonaan uusia EU-tason rahoitusvälineitä tarvita. Hallitus ajaa myös perussopimukseen kirjatun markkinakurin no bailout -periaatteen palauttamista valuuttaunioniin ja velkajärjestelymekanismin käyttöönottoa.

“Euromaiden velkoja ei pidä siirtää toisten euromaiden tai instituutioiden vastuulle, eikä Euroopan keskuspankin tehtävä ole rahoittaa ylivelkaantuneita jäsenmaita”, hän linjaa.

Velka- ja tulonsiirtounionin on Tavion mukaan jatkossakin syytä pysyä perussuomalaisten EU-politiikan keskiössä. Lisäksi hän korostaa, että Euroopan unionin tulee siirtyä velkataakkaa kasvattavasta elvytyspolitiikasta ja tulonsiirroista kestävällä pohjalla olevaan kasvupolitiikkaan, jonka perustana on vakaa ja kriisinsietokykyinen talous- ja rahaunioni. Tämä vaatii Tavion mukaan poliittisen paradigman muutosta EU- tasolla.

"Meidän tulee kuitenkin olla pragmaattisia muuttuvassa maailmassa ja pyrkiä entistä enemmän saamaan oma linjamme läpi EU:ssa.”