Helsingin yliopiston työelämäprofessori Vesa Vihriälä arvioi Turun Eurooppa-foorumissa EU:n elvytyspakettia.

Vihriälä summasi puheenvuorossaan, että välittömiin tarpeisiin paketti vastaa varsin hyvin, mutta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä se herättää kysymyksiä. Erityistä huomiota pitäisi Vihriälän mukaan kiinnittää nyt siihen, millaisilla ehdoilla tukirahaa käytetään ja sidotaanko tuet rakenteellisiin uudistuksiin. Hän huomauttaa, että monissa EU-maissa syntynee ikävä poliittinen keskustelu, jos paljon tukea saavat maat päättävät esimerkiksi alentaa verotustaan tai perua eläkeuudistuksia.

Vihriälän mukaan on siis yhä mahdollista varmistaa, että paketin myönteiset vaikutukset toteutuvat pitkällä aikavälillä, mutta jos tässä epäonnistutaan, kriisin todennäköisyys pikemminkin kasvaa ja siksi on vahvistettava myös kriisinhallintakykyä.

Miltä tilanne näyttää Suomen näkökulmasta, onko meillä nyt piikki pysyvästi auki?

Vihriälän mukaan kysymykseen on vaikea vastata, koska se riippuu, mitä jatkossa päätetään. Hän huomauttaa, että isot maat päättävät ja isojen kombinaatio on muuttunut EU:ssa brexitin myötä. Nyt isoimmassa asemassa ovat Saksa ja Ranska sekä ”maat, jotka ovat lähimpänä Saksan positioita”. Näissä maissa ei Vihriälän mukaan ole juuri murehdittu veloista, vaan kiinnitetty huomiota pikemminkin siihen, että saanto itselle on hyvä.

Vihriälä kehottaa Suomea olemaan tässä suhteessa hyvin tarkkana.

Vihriälä ei halua arvioida tarkemmin, sitoutuvatko Etelä-Euroopan maat rakenteellisiin uudistuksiin, mutta huomauttaa, että toistaiseksi rekordi ei ole kauhean hyvä.

Vihriälän mukaan Suomen kansallinen saanto on varsin hyvä. Hän huomauttaa, että makrotalouden shokki on Suomelle iso ja leviää nyt teollisuuteen. Kyseessä on Vihriälän mukaan pitkäaikainen kysynnän notkahdus, mutta samalla rakenneshokki, jonka myötä Suomesta katoaa pysyvästi tuotantoa, kuten nyt nähdään Kaipolassa. UPM ilmoitti keskiviikkona sulkevansa Kaipolan tehtaan.

”Sitä tapahtuu muuallakin”, Vihriälä sanoi.

Hänen mukaansa kyky reagoida tähän on avainasia ja tässä mielessä Suomikin tarvitsee rakennesopeutumista.