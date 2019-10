Kansalaisaloite kannabiksen käytön dekriminalisoinniksi eli rangaistavuuden poistamiseksi kerää nyt allekirjoituksia kovaa vauhtia.

LUE MYÖS:

Nimien keräys loppuu marraskuun alussa. Loppukirin taustalla tulkitaan olevan se, että Facebook-ryhmä Miestenhuone suljettiin sen jälkeen, kun ryhmä lupautui laittamaan aloitetta kannattavan kampanjakuvan omaksi kansikuvakseen viikon ajaksi.

Aloitteessa ehdotetaan lakimuutosta, joka poistaa rankaisemisen kannabiksen käytöstä, omaa käyttöä varten tapahtuvasta pienen määrän hallussapidosta ja muutaman kannabiskasvin kasvattamisesta omaan käyttöön.

LUE MYÖS:

”Huikea loppukiri käynnissä kannabiksen käytön rangaistavuudesta luopumista ajavalla kansalaisaloitteella! Päihdelainsäädännön tulee pohjata tietoon, ei ennakkoluuloihin”, tviittaa vihreiden nuorten toinen puheenjohtaja Sameli Sivonen.

”Eduskunnan on korkea aika käydä tämä debatti, joka on nyt kuin hyssytelty maton alle. Se on niin kansanterveyden kuin kansantaloudenkin etu, että lainsäädäntö pohjaa tutkittuihin faktoihin ennakkoluulojen sijaan”, tviittaa Helsingin vihreiden varapuheenjohtaja Milo Toivonen.

Kansalaisaloitteella on tällä hetkellä selvästi yli 43 000 allekirjoitusta. Eduskuntakäsittelyyn vaaditaan 50 000 allekirjoitusta. Vielä lokakuun alussa allekirjoituksia oli noin 19 000. Nimien keruu alkoi toukokuun alussa.

LUE MYÖS: