Turun koronatilanne on yltynyt suurista kaupungeista maan pahimmaksi, kun 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohden nousi peräti 279:een. Pääkaupunkiseudulla Helsingin luku on 254 ja Vantaan 264.

Samaan aikaan lennot Pohjois-Makedonian Skopjesta alkavat jälleen syksyn keskeytyksen jälkeen, Helsingin Sanomat kertoo. Syksyllä puhuttiin ”riskilennoista”, joihin viranomaiset puuttuivat estääkseen koronaepidemian leviämistä.

Entinen HUS-johtaja, turkulaistaustainen kansanedustaja Aki Lindén (sd) hämmästelee tilannetta Twitterissä.

”Hätkähdyttävä otsikkopari HS:ssa: 1) Turun koronatartuntojen tilanne on maan pahin, 2) Skopjen lennot Turkuun jatkuvat tauon jälkeen. Ihan käsittämätöntä”, Lindén kirjoittaa.

Lindén toteaa, että Vaasa sai vaikean koronatilanteensa hallintaan, mutta ”Turku ei näytä saavan”.

”Kun suositukset eivät nyt riitä, onko kaupungin johto viestittänyt maan hallitukselle, että valmiuslaki 118 pykälän valtuudet tarvittaisiin tilanteen rauhoittamiseksi?” Lindén kirjoittaa.

Pykälä koskee liikkumisen rajoituksia poikkeusoloissa.

Myös koko Varsinais-Suomen koronatilanne on huolestuttava. Alue on leviämisvaiheessa ja ilmaantuvuusluku on 155 edellisten 14 vuorokauden ajalta 100 000 asukasta kohden. Valtakunnallisesti vastaava ilmaantuvuusluku on 106.

”Varsinais-Suomen koronatartuntojen tilanne oli tämän päivän luvuilla asukaslukuun suhteutettuna pahempi kuin Uudenmaan ja lähes kolminkertainen verrattuna Pirkanmaahan. Kontaktit minimiin on ainoa ratkaisu”, Lindén tviittasi keskiviikkona.

”Liettuassa on yksi pahimpia koronaepidemioita. Sieltä tulee Turun seudulle paljon työntekijöitä, jotka asuvat tiiviissä majoituksessa. Tartuntojen leviäminen on pysäytettävä rajalle”, hän jatkoi.

Turku tarjoaa kaikille Skopjen-lennoilla Suomeen tuleville koronavirustestiä lentoasemalla, kertoi Turun kaupunginjohtaja Minna Arve tiedotustilaisuudessa keskiviikkona HS:n mukaan. Turun kaupunki ei pysty vaikuttamaan liikennöintiin, ja myös liikennevirasto Traficom kertoo, että Euroopan rajoittamattoman liikennöintimahdollisuuden vuoksi lentoyhtiöt voivat tehdä lentoja oman halunsa mukaan.

Arve kertoi HS:n mukaan, että Skopjen-lennoista koituva lisäkuormitus kyetään hoitamaan.

