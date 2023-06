Hallituksenmuodostaja Petteri Orpon (kok) mukaan tänään tiistaina hallitusneuvotteluissa ratkotaan viimeisiä kysymyksiä.

Hän sanoi aamun tiedotustilaisuudessa, että kehitysyhteistyörahojen suhteen on tapahtunut lähentymistä, ja sote-asiat ovat valmiita puheenjohtajapöydän käsittelyyn. Orpon mukaan hoitajamitoitus ja soten rahoitusmalli ovat esillä.

Myös jakeluvelvoitteen kanssa on hänen mukaansa edetty.

”Talouspöydässä on jakeluvelvoiteasian kanssa päästy todella pitkälle”, Orpo kuvasi.

Vaikka osa asioista on vailla lopullisia päätöksiä, Orpo näkee mahdollisena, että työ saadaan valmiiksi lähipäivinä.

”Tuleeko valmista tänään vai huomenna, sen päivä näyttää.”

Orpolta kysyttiin vielä tarkentaen, voiko hallitusohjelma olla valmis huomenna.

”Tänään uskon, että viimeistellään todella paljon asioita, mutta sitten politiikka on sellaista, että yksittäinenkin kiistakysymys voi viedä paljon aikaa. Mahdollista on se, että huomenna on valmista.”

Orpo muistutti lopuksi, että neuvotteluissa ”on aina jokerikortteja, niin katsotaan sitten.”

