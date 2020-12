Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi keskiviikkona muuttavansa koronarokotteen annosteluohjeistusta niin, että rokotepullojen niin sanottujen ylimääräisten annosten hukkaaminen päättyy. Suomen käytäntö, joka on rokotevalmistajien ohjeistuksen mukainen, on herättänyt ihmetystä.

THL kertoo, että Suomessa käytössä olevan Pfizer/Biontechin koronarokotteen pulloissa on todettu olevan rokotetta enemmän kuin viisi annosta per pullo. Viisi annosta on kuitenkin määritelty rokotteen annosteluohjeeksi myyntiluvassa ja valmisteyhteenvedossa, ja Suomessa on alkuun toimittu tämän ohjeen mukaisesti.

Tämä on tarkoittanut, että pullojen niin sanotut ylimääräiset annokset on heitetty pois. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kertoi aiemmin keskiviikkona aikovansa puuttua asiaan.

”Tänään on noussut esiin koronarokotepulloissa olevien ns. ylimääräisten rokoteannosten pois heittäminen. Tämä ei ole tarkoituksenmukaista ja kaikki annokset tulisi käyttää, mikäli niin voidaan turvallisesti tehdä. Asiaa selvitetään parhaillaan”, STM ilmoitti Twitterissä keskiviikkona.

THL ohjeistaa nyt, että pullosta voi ottaa kuudennen annoksen, jos sisältö siihen riittää.

”Rokotepullosta voi ottaa kuusi annosta, jos rokottaja on varma, että voi antaa täyden annoksen”, sanoo THL:n erityisasiantuntija Mia Kontio tiedotteessa.

THL:n mukaan kaikissa rokotepulloissa on ylimääräistä, jotta luvatut annokset saadaan varmasti otettua erilaisilla käytössä olevilla välineillä.

”Pfizer/Biontechin rokotepullossa on tavallista enemmän ylimääräistä. Suomessa käytetyillä rokotusvälineillä on nyt myös todettu, että rokotetta jää pulloon tavallista enemmän. Rokotepullosta pystytään käytännössä antamaan kuusi täyttä annosta”, THL kertoo.

Ilta-Sanomat kertoi aiemmin keskiviikkona tähän asti toteutetusta käytännöstä, joka on herättänyt ihmetystä terveydenhuollon henkilöstössä ja asian tultua julki myös laajemmalti muun muassa politiikan piirissä.

”Mitä tästä pitäisi ajatella? Eikö nyt olisi järkevää käyttää kaikki tästä rokotteesta eikä heitellä loppuja viemäriin? Tuntuu,että olemme tässäkin taas paavillisempia kuin paavi itse. Mitä nopeammin kansa rokotetaan, sen nopeammin yhteiskunta saadaan auki”, oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo kummastelee Twitterissä.

LUE MYÖS: