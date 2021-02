Hallitus kasvattaa tänään esitellyssä perhevapaauudistuksessaan perheiden käytettävissä olevien perhevapaapäivien kokonaismäärää. Samalla kotihoidontuki säilyy entisellään, eli sitä voi saada siihen asti että lapsi on kolmevuotias.

Hallituspuolue keskusta iloitsee tavoitteidensa toteutumisesta uudistuksessa. Keskusta vaati hallitusneuvotteluissa, että kotihoidon tuki säilytetään nykymuotoisena ja että äitien käytettävissä olevia ansiosidonnaisia perhevapaita ei vähennetä.

”Isien käytettävissä olevien ansiosidonnaisten perhevapaiden lisääminen lyhentämättä äitien käytettävissä olevia vapaita on prikulleen keskustan hallitusneuvotteluissa vaatiman ja puolueen perhepaketissa esittelemän tavoitteen mukainen parannus perheiden etuuksiin”, sanoo keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna-Leena Mattila tiedotteessaan.

Toinen keskustaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva Kalli sanoo, että ”perhevapaauudistuksen tavoitteena onkin hoivan tasa-arvon ja isien hoivavastuun kasvattaminen isille kohdennettuja etuuksia parantamalla, ei äitien vapaita leikkaamalla tai kotihoidon tukioikeutta heikentämällä”.

Uudistuksella tavoitellaan perhevapaiden tasaisempaa jakoa eli sitä, että isät käyttäisivät oikeuttaan perhevapaisiin nykyistä enemmän. Hallitusohjelman kirjauksen mukaan uudistuksen tavoitteena on muun muassa se, että ”perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken” ja tasa-arvo työelämässä vahvistuu.

Hallituksen esitysluonnoksen vaikutusarvioista kuitenkin ilmenee, että kotihoidontuen säilyminen entisellään, samoin kuin mahdollisuus luovuttaa kiintiötään toiselle vanhemmalle, voi heikentää uudistuksen tasa-arvotavoitteen toteutumista.

”On myös huomattava, että lakiehdotukseen sisältyvä mahdollisuus luovuttaa omia vanhempainrahapäiviään toiselle vanhemmalle, saattaa sisältää riskin siitä, että tavoitteet vapaiden tasaisemmasta jakautumisesta vanhempien kesken eivät toteudu tai eivät toteudu siinä määrin kuin olisi toivottavaa. Mahdollisuudella luovuttaa vanhempainrahapäiviä toisen vanhemman käyttöön on kuitenkin haluttu turvata perheiden valinnan mahdollisuutta ja tilanteita, kun lapsen toinen vanhempi ei syystä tai toisesta pysty käyttämään kaikkia tai edes osaa vanhempainrahapäivistään”, esitysluonnoksessa todetaan mallin vaikutuksista sukupuolten tasa-arvoon.

”Myös kotihoidontukioikeuden jatkuminen ennallaan saattaa hidastaa kehitystä kohti perhevapaiden tasaisempaa jakautumista. Tällä hetkellä yli 90 prosenttia kotihoidontuen saajista on naisia ja uudistuksella ei todennäköisesti ole vaikutusta kotihoidon tuen käytön jakautumiseen sukupuolten välillä”, vaikutusarvio jatkuu.

Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja, perhevapaatyöryhmää vetänyt Liisa Siika-aho totesi tiistain tiedotustilaisuudessa, että valmistelussa oli toteutettava hallitusohjelman kirjausta ja siksi kotihoidontuen osuutta ei arvioitu lainkaan. Hallitusohjelman mukaan kotihoidontuki säilyy nykymuotoisena, mikä oli yksi keskustan kynnyskysymyksistä.

"Meillä on ollut tässä itse mallin valmistelussa ikään kuin riittävästi mutkia matkassa, jotta ollaan saatu se tähän vaiheeseen”, Siika-aho kuvasi.

Hallituspuolueissa riittää kuitenkin uskoa siihen, että ”perhevapaauudistus tuo perhe-elämän 2020-luvulle”. Näin riemuitsee vasemmistonaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Veronika Honkasalo (vas) tiedotteessaan.

”Tätä uudistusta on odotettu hartaasti: se on todella merkittävä sukupuolten tasa-arvon kannalta. Suomalaisen yhteiskunnan suurimpia tasa-arvon epäkohtia on hoivan epätasa-arvoinen jakautuminen”, Honkasalo sanoo.

Vuonna 2019 naiset käyttivät 98 prosenttia jaettavissa olevista vanhempainrahapäivistä, ja tämä epäsuhta heikentää erityisesti naisten palkka- ja urakehitystä sekä eläkekertymää, Honkasalo toteaa.