Hoitajapula. Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen katsoo, että merkittävä keino vaikuttaa hoitajapulaan on alan palkkauksen parantaminen. Arkistokuva.

Nyt myös ammattiliitto Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ärähtää mahdollisesta hoitajamitoituksen löyhennyksestä, jota on väläytetty hallitusrivistäkin.

Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään nykyisin laissa. Aikaisemmin mitoitusta on ohjattu laatusuosituksella.

Aikaisemmin tällä viikolla Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtajan Silja Paavola huomautti, ettei moni kommentaattori taida muistaa, miksi henkilöstömitoituksista piti säätää laissa.

Lakiuudistuksen taustalla oli hoivakriisi, joka nousi isosti otsikoihin muutama vuosi sitten, kun julkisuuteen alkoi tihkua tietoja vanhustenhuollon karusta arjesta. Paavola

Keskustasta vaadittu harkitsemaan lykkäämistä

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalaiset edustajat, valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi sekä kansanedustajat Hanna-Leena Mattila ja Pekka Aittakumpu ovat tällä viikolla

Hoitajamitoitus tuli voimaan siirtymäajalla niin, että 1.10.2020 henkilöstömitoitus on vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti, vuoden 2021 alusta vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäajan on ollut määrä päättyä 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoitus on vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Mitoituksen laskennassa otetaan huomioon vain välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) toteaa Twitterissä, että 0,7:n hoitajamitoitus vuonna 2023 on toteutettavissa Valviran kesäkuisessa tulkintaohjeessa esitetyllä tavalla.

”Aiemmin yksi hoiva-avustaja 15 vanhusta kohti, ensi vuonna kaksi hoiva-avustajaa 10 vanhusta kohti. Ihminen on tärkein, mutta numerotkin pitää osata”, hän tviittaa.

Ministerin mukaan hallitus ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tekevät koko ajan pitkäjänteistä työtä hoitajavajeen poistamiseksi.

”Yksittäisen sairaalan ruuhkat ratkaistaan kyseisen sairaalan toimesta yhdessä työntekijöiden kanssa ja raha niihin tulee sairaaloiden omistajilta eli HUSin tapauksessa Espoo, Helsinki, Vantaa”, hän tviittaa.

”Suomesta puuttuu laskelmien mukaan 10 000–15 000 hoitajaa. Tilanne on kehittynyt vuosien kuluessa. Ongelmat näkyvät palveluissa. Koulutus kestää 3–4 vuotta. Tilannetta ratkaistaan laaja-alaisesti yhdessä työmarkkina-osapuolten kanssa. Hätäkeinot ovat työnantajien käsissä.”

Tehyn Rytkönen Lindénille: Palkkaus kuntoon

”Tällä hetkellä voimassa olevasta 0,6:sta en ole ainakaan nyt valmis luopumaan. Se olisi valtava taka-askel ja tarkoittaisi sitä, että me toteaisimme, ettei vanhuksia pidäkään hoitaa”, Lindén sanoo STT:lle.

Lindénin mukaan STM esittää budjettiriiheen 150 miljoonan euron lisäystä, jotta työvoimapulaa pystyttäisiin helpottamaan kentällä.

Tehyn Rytkösen mukaan kaikkein tehokkain keino olisi ohjata kyseinen 150 miljoonaa euroa Tehyn ja SuPerin esittämään pelastusohjelmaan.

”Tutkitusti palkkaus on vetovoimatekijä. Lisäksi palkkauksen korjaaminen on nopea tapa vaikuttaa. Mutta se yksin ei riitä”, Rytkönen tviittaa.

Terveydenhoitoalan liitot ovat pitäneet esillä nimenomaan palkkausta ratkaisuna hoitajapulaan. Tehyn Rytkönen huomauttaa, ettei pulaa ratkaista ainakaan tinkimällä mitoituksesta.

”Nyt hei valoja päälle siellä hallituksessa. Ei hoitajamitoituksesta tinkimisellä mitenkään ratkaista hoitajapulaa, se siirtää ongelmaa toiseen kohtaan kuten siinä hölmöläisten peitossa.”

Hoitajien työehtoneuvottelut ovat kesken.

