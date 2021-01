Yhdysvalloissa Washingtoniin odotetaan tiistaista lähtien jopa suurempia mielenosoituksia kuin loppuvuonna nähtiin. Reutersin mukaan paikalle odotetaan tuhansia Donald Trumpin kannattajia.

Trump on jo aiemmin yllyttänyt kannattajiaan marssimaan Washingtoniin, koska keskiviikkona kongressin on määrä vahvistaa valitsijamiesäänet ja Joe Bidenin voitto. Sunnuntaina hän houkutteli Twitterissä kannattajiaan ja kertoi olevansa itse paikalla. Perjantaina hän arveli, että luvassa on kiihkeää menoa.

Washingtonin poliisijohtaja Robert Contee kommentoi tilannetta tiukkaan sävyyn.

”Olemme saanet tietoa siitä, että jotkut henkilöt aikovat tuoda ampuma-aseita kaupunkiimme, ja sitä ei vain suvaita”, hän sanoi Reutersin mukaan tiedotustilaisuudessa lisäten, että näin toimivat henkilöt sekä väkivaltaisuuksia lietsovat henkilöt pidätetään.

Yli 300 Kansalliskaartin sotilasta on valmiudessa yhdessä poliisin ja maan salaisen palvelun kanssa.

Alueen aselait ovat Yhdysvaltain tiukimpia, eikä Washingtonissa saa kantaa aseita näkyvillä tai pitää hallussa käsiasetta ilman paikallista lupaa.

Conteen mukaan mielenosoituksista saattaa tulla suurempia kuin marraskuussa ja joulukuussa, jolloin ihmisiä loukkaantui. Paikalle odotetaan myös äärioikeistolaisia ryhmittymiä, jotka ovat usein kantaneet mukanaan aseita.

Maanantaina poliisi pidätti äärioikeistolaisen Proud Boysin johtajan Henry “Enrique” Tarrion. Häntä epäillään omaisuusvahingoista ja ampuma-aserikoksesta.