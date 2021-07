Pohjois-Amerikassa ja erityisesti Vancouverin seudulla läntisessä Kanadassa on koettu poikkeuksellisia hirmuhelteitä, joissa lämpötila on saattanut nousta alueelle epätyypillisesti lähes 50 celsiusasteeseen.

Ennätyshelteet. Pohjois-Amerikassa ja erityisesti Vancouverin seudulla läntisessä Kanadassa on koettu poikkeuksellisia hirmuhelteitä, joissa lämpötila on saattanut nousta alueelle epätyypillisesti lähes 50 celsiusasteeseen.

Kansainvälinen ilmastotutkijoiden ryhmä varoittaa Pohjois-Amerikan lämpöaallon ja Kanadan ennätyksellisten helteiden voivan kertoa ilmastonmuutoksen siirtymisestä uuteen vaiheeseen, jossa äärimmäiset helteet yleistyvät aiemmin ennakoitua nopeammin.

Kanadan länsirannikon seutuja koetteli useiden päivien ajan reilusti yli 40 asteen helle, ja esimerkiksi Lyttonin kylän seudulla lämpötila nousi korkeimmillaan 49,6 celsiusasteeseen. Kanadan mittaushistorian ennätyshelteen kirjauttanut kylä tuhoutui pian pahoin metsäpalossa.

Tutkijaryhmän analyysin mukaan Kanadan helleilmiö olisi ollut käytännössä mahdoton tapahtuma ilman ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta ja ilmaston jo tapahtunutta lämpenemistä, Euractiv-sivusto kertoo. Toisaalta tämän kaltainen lämpöaalto kyseisellä seudulla on nykyisessä ilmastossa edelleen hyvin epätodennäköinen ja harvinainen ilmiö, jollainen voisi tutkijaryhmän mukaan syntyä noin kerran tuhannessa vuodessa.

Jos planeetta jatkaa lämpenemistään, tällaiset äärihelteet yleistyvät ja muuttuvat vieläkin kuumemmiksi.

Kaksi teoriaa – ylittyikö vaarallinen ”kynnys”?

Kanadassa nähdyn kaltaiselle lämpötilan nousulle on tutkijaryhmän pohdintojen mukaan kaksi mahdollista selitystä.

”Ensimmäinen mahdollisuus on se, että tämä on hyvin harvinaislaatuinen ja epätodennäköinen tapahtuma jopa nykyisessä ilmastossa, jossa keskilämpötilat ovat jo nousseet 1,2 astetta –tilastollinen vastine erittäin huonolle tuurille, jota ilmastonmuutos kuitenkin pahentaa”, tutkijat kirjoittavat.

Tässä vaihtoehdossa aiempi kuivuus yhdistettynä pitkäkestoiseen sulkukorkeapaineeseen synnytti niin sanotun hellekupolin alueen päälle, ja näiden yhteisvaikutusta kasvatti ilmaston lämpeneminen.

Toinen vaihtoehto on tutkijoiden mukaan se, että muuttuvan ilmaston eri tekijöiden vuorovaikutus kasvattaa superhelteiden todennäköisyyttä tavalla, jota ei ole osattu ennakoida.

”Tätä toista mahdollisuutta täytyy tutkia tarkemmin, vaikka huomaamme, että ilmastomalleissa se ei näy”, tutkijat kirjoittavat.

Jos toinen teoria pitää paikkansa, ilmastonmuutoksessa olisi saatettu ohittaa ”kynnys”, jonka jälkeen ääri-ilmiöiden kehitys olisi yhä nopeampaa, Euractiv kirjoittaa.

”Kaikki ovat huolissaan näiden tapahtumien merkityksestä, sillä tämä on jotain, mitä kukaan ei ole ennakoinut tai uskonut voivan olla mahdollista”, tutkijaryhmään kuuluva Geert Jan van Oldenborgh Alankomaiden meteorologisesta instituutista sanoo Euractivin mukaan.

”Meistä tuntuu, että emme tunne lämpöaaltoja niin hyvin kuin luulimme tuntevamme.”

Tutkijoiden mukaan heidän analyysinsä tulokset ovat voimakas varoitus.

”Nopeasti lämpenevä ilmastomme on viemässä meitä tutkimattomalle alueelle, ja tällä on merkittäviä seurauksia ihmisten terveydelle, hyvinvoinnille ja toimeentulolle. Yhteiskuntien täytyy valmistautua sopeutumiseen hyvin erilaiseen tulevaisuuteen, ja helleaaltojen riskin kasvu täytyy ottaa huomioon sopeutumistoimissa”, he vetoavat.

Kanadan helleaallon uskotaan liittyvän satojen ihmisten kuolemiin ja jopa yli miljardin rannikon merieläimen kuolemaan.

