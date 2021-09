Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus kokoontui tiistaina budjettiriiheen päättämään ensi vuoden talousarviosta sekä useasta loppukautensa kannalta keskeisestä asiakokonaisuudesta.

Sekä Marin että valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) kertoivat, että ensi vuoden budjetin osalta yhteinen näkemys on hyvällä mallilla. Tämän lisäksi neuvotteluissa on kuitenkin esillä muitakin kysymyksiä, joista viisikko on Marinin mukaan jo pitkään keskustellut neuvotteluiden alla.

”Keskeisiä auki olevia asioita ovat ilmastoon liittyvät päätökset ja työllisyys”, Marin kertoi.

Hallituksella on vielä päättämättä puolet ilmastotoimista, joiden avulla Suomesta tulisi hallitusohjelman mukaisesti hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tästä ”gäpistä” on Marinin mukaan nyt tarkoitus päättää riihessä, kuten vihreät on vaatinut.

Saarikko kertoi, että työllisyyden laajan, koko hallituskautta koskevan rakenneuudistuskokonaisuuden lisäksi nyt halutaan saada aikaan nopean vaikutuksen työllisyystoimia. Juuri näissä on painopiste budjettiriihessä, Saarikko jatkoi.

”Pöydällä on opiskelijoihin, eläkeläisiin ja työperäiseen maahanmuuttoon liittyviä kannustavia kysymyksiä siitä, miten työn vastaanottaminen olisi nykyistä helpommin mahdollista ja miten työvoimaa vahvistettaisiin”, Saarikko kertoi.

Yksityiskohtiin, kuten institutionaalisten sijoittajien kiisteltyyn lähdeveroon, pääministeri Marin ei halunnut ottaa vielä kantaa.

”Ennen kuin kokonaisuus on kasassa, kaikki on vielä pöydällä”, hän sanoi.