Terveydenhuollon kriisi, ruuhkat päivystyksissä ja sairaaloissa ja vanhustenhoidon suuri henkilöstöpula uhkaavat romuttaa hallituksen linjaaman henkilömitoituksen, varoittaa oppositiopuolue perussuomalaisten geronomitaustainen kansanedustaja Arja Juvonen.

Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään nykyisin laissa, ja parhaillaan meneillään on siirtymäaika. Aikaisemmin mitoitusta on ohjattu laatusuosituksella.

Hoitajamitoitus voimassa siirtymäajalla

Hoitajamitoitus tuli voimaan siirtymäajalla niin, että 1.10.2020 henkilöstömitoitus on vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti, vuoden 2021 alusta vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäajan on ollut määrä päättyä 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoitus on vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Mitoituksen laskennassa otetaan huomioon vain välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö.

Lähde: STM