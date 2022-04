New York, Janne Soisalon-Soininen: Oligarkkien rahan moninaiset lonkerot

Noin 330 miljardia dollaria. Sen verran venäläisillä oligarkeilla on arvioitu olleen omaisuutta Ukrainan sodan alkaessa. Heti sodan ensimmäisenä päivänä venäläisten yhtiöiden osakkeet sukelsivat. Potista suli yli kymmenesosa, arviolta 39 miljardia dollaria.

Maaliskuun ensimmäisenä päivänä, vajaa viikko Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyksen jälkeen, presidentti Joe Biden julisti liittovaltion tilaa koskevassa puheessaan, että venäläisten oligarkkien elämä on muuttumassa tukalaksi. Biden vannoi Yhdysvaltojen yhdistävän voimansa eurooppalaisten liittolaisten kanssa takavarikoidakseen luksusjahdit, luksusasunnot, yksityiset lentokoneet ja muun ”epärehellisin keinoin hankitun omaisuuden”.

”Viranomaisten toiminta ei ole näyttänyt ainakaan toistaiseksi niin päättäväiseltä, kuin Bidenin puheista voisi olettaa.”

Valkoinen talo on sittemmin perustanut vielä erillisen työryhmän yhdessä Euroopan maiden kanssa tätä tavoitetta edistämään. Sanktioiden kohteeksi joutuneiden henkilöiden omaisuutta voidaan jäädyttää ja takavarikoida, jos he omistavat siitä yli 50 prosenttia.

Viranomaisten toiminta ei ole näyttänyt ainakaan toistaiseksi niin päättäväiseltä, kuin Bidenin puheista voisi olettaa. Yhdysvaltojen sanktiolistalla on vain neljä Venäjän 20 rikkaimmasta oligarkista. Britannian listalla samasta porukasta on kymmenen ja EU:n listalla yhdeksän nimeä.

Maanantaina nähtiin kuitenkin askel eteenpäin, kun Yhdysvallat takavarikoi ensimmäisen superjahdin Espanjan Mallorcalla. Sadan miljoonan dollarin arvoinen merilaiva Tango kuului Renova Groupin perustajana tunnetulle Viktor Vekselbergille. Kremlin luottomies Vekselberg on yksi Yhdysvaltojen sanktioimista oligarkeista, joka ei ole kuitenkaan ollut EU:n listalla. Siitä huolimatta nyt kävi ilmi, ettei omaisuus ollut turvassa EU:n alueella.

Keskeinen haaste on se, että oligarkkien rahaa on liikkunut maailmalla hyvin paljon ja hyvin pitkään. Rahaa lojuu peiteyhtiöiden ja bulvaanien takana. Vähemmistöomistuksia löytyy runsaasti myös täysin laillisissa liiketoimissa ympäri maailman. Omistuksiin voi olla vaikea puuttua vauhdilla aiheuttamatta hermoilua markkinoilla ja yrityksissä. Lonkerot kulkevat syvällä.

Hyvä esimerkki on juurikin Vekselberg, jonka arviolta 16 miljardin dollarin omaisuudesta on löytynyt palasia odottamattomista paikoista. Hän on ollut vuosien ajan omistajana muun muassa useissa kiinteistöissä Yhdysvaltojen Louisianassa ja osavaltion yliopiston opiskelija-asuntokompleksissa.

Udine, Katja Incoronato: Italia iski Putiniin

Italian pääministeri ­Mario Draghi ajaa poikkeuksellisen kovaa linjaa venäläisten oligarkkien suhteen. Hän on myös patistanut sekä muita EU-maita että G7-maita kovempiin otteisiin.

Italian veropoliisi Guardia di Finanza otti maaliskuun aikana haltuunsa useiden venäläisoligarkkien ­omaisuutta. Joukossa on yli 500 miljoonan euron arvoinen SY A, joka takavarikoitiin Triesten satamassa. Jahdin omistaa lannoiteyhtiö EuroChemin perustaja Igorevich Melnichenko.

Suurta kansainvälistäkin huomiota on herättänyt Ligurian rannikolla takavarikoitu 140 metriä pitkä huvijahti Scheherezade, joka joidenkin venäläistietojen mukaan olisi välikäsien kautta Venäjän presidentin Vladimir Putinin omistuksessa. Kreml on kiistänyt Putinin yhteydet noin 700 miljoonan euron arvoiseen luksusveneeseen.

”Venäjällä Italian koviin toimiin on jo reagoitu.”

Guardia di Finanzan takavarikoimiin kohteisiin kuuluu myös Venäjän rikkaimmaksi oligarkiksi kuvaillun Aleksei Mordašovin 105 miljoonan euron kiinteistöomaisuus Sardiniassa. Veropoliisin kohteina ovat myös ­Suomessa hyvin tunnetun Gennadi ­Timtshenkon omaisuus, Oleg Savchenkon ­huvila Como-järvellä ja Alisher Usmanovin golf-kiinteistö Sardiniassa.

Venäjällä Italian koviin toimiin on jo reagoitu. Venäjän ulkoministeriön Eurooppa-osaston johtaja Aleksei Paramonov uhkasi Italiaa kaasutoimitusten katkaisemisella, jos oligarkkeja ei jätetä rauhaan. Draghi vastasi kuvailemalla uhkailua vastenmieliseksi. Takavarikot ovat jatkuneet.

Lontoo, Auli Valpola: Oligarkkeja lisää listalle

Britannian hallitus täydensi keskiviikkona pakotelistaa, johon lisättiin kahdeksan henkilöä. Heidän joukossaan on Suomen kansalaisuuden saanut jalkapalloilija Boris Rotenberg, jonka oligarkki-isä Boris ja veli Roman ovat jo pakotteiden kohteena.

Listalla on myös yksi Venäjän rikkaimmista oligarkeista, kaasuyhtiö Novatekin perustaja ja toimitusjohtaja Leonid Mihelson ja lannoiteyhtiö PhosAgron perustaja Andrei Gurjev, joka tiettävästi omistaa Buckinghamin palatsin jälkeen Britannian toiseksi suurimman asuinrakennuksen.

”Hallitus ei ole päättänyt, mitä sanktioiden kohteena oleville arvoasunnoille tehdään. Yksi ehdotus on ollut sijoittaa rakennuksiin ukrainalaisia pakolaisia.”

Omaisuuden jäädytys ja matkustuskielto koskee nyt noin tuhatta Vladimir Putinin yhteistyökumppania. Listalla on 82 oligarkkia ja heidän perheenjäsentään, joiden omaisuuden yhteisarvo on yli 170 miljardia puntaa eli yli 200 miljardia euroa.

Hallitus ei ole päättänyt, mitä sanktioiden kohteena oleville arvoasunnoille tehdään. Yksi ehdotus on ollut sijoittaa rakennuksiin ukrainalaisia pakolaisia.

Viime kuussa pakotelistalle joutuneen oligarkki Roman Abramovitšin omistaman jalkapalloseura Chelsean kohtalo on avoin. Hallitus antanee luvan myydä seura, mutta Abramovitš ei saa rahoja. Lehtitietojen mukaan hän ei halua myydä seuraa pakotteita asettaneen maan ostajalle.

Viranomaiset ovat takavarikoineet ainakin yhden venäläisomistajan huviveneen Lontoossa. Abramovitšilla raportoidaan olevan kaksi alusta Välimerellä ja kaksi Antiguassa, joiden palauttamista Britannia saattaa yrittää.

Madrid, Jyrki Palo: Luksusjahdit takavarikkoon

Espanjan yleinen mielipide puolustaa vahvasti Ukrainaa, mutta venäläisten oligarkkien ja muiden rikkaiden aurinkomaasta hankkimia omaisuuksia ruoditaan melko niukasti julkisuudessa.

”Neljä megaluokan luksusjahtia on pysäytetty Espanjan satamiin. Niiden omistussuhteita selvitellään.”

Suuria omaisuuksia ympäröi usein epäselvien omistussuhteiden verho. Ainoa avoimesti sanktioiden satuttama on Mihail Fridman, Lontoossa asuva Alfa -pankin omistaja, jonka Letter- one-rahasto omistaa Espanjassa pörssilistatun Dia -markettiketjun. Fridman on syrjäytetty omistuksistaan, mutta Dia-kaupat toimivat normaalisti.

Neljä megaluokan luksusjahtia on pysäytetty Espanjan satamiin. Niiden omistussuhteita selvitellään. Mallorcalla kelluu esimerkiksi Lady Anastasia, jonka uskotaan kuuluvan asevientiyhtiö Rosoboronexportin johtajalle Aleksander Mikhejeville. Aluksen ukrainalainen miehistön jäsen yritti maaliskuun alussa upottaa sen.

Venäläisillä on paljon kiinteistöjä Espanjassa. Runsaat tuhat venäläistä on vuoden 2013 jälkeen saanut Espanjalta niin sanotun kultaisen viisumin, eli pysyvän oleskeluluvan ostamalla kiinteistöjä yli puolella miljoonalla eurolla.

Maaliskuussa Espanja pysäytti viisumien myöntämisen, ja kiinteistökaupat ovat jäissä. Venäläisen kiinteistönvälittäjän mukaan heidän asiakkaansa pelkäävät omaisuutensa menettämistä. Toistaiseksi takavarikointeja ei ole nähty.

Ennen sotaa huhuttiin, että Vladimir Putinilla olisi rannikolla luksusvilla, mutta siitä ei ole varmuutta. Espanjassa oli viime vuonna kirjoilla noin 95 000 venäläissyntyistä ihmistä.

Hongkong, Hannamiina Tanninen: Oligarkit saavat olla rauhassa

Kiina ei ole suoranaisesti tuominnut Venäjän Ukrainaan aloittamaa hyökkäystä. Kiinan presidentti Xi Jinping ei ole pitänyt julkista puheenvuoroa aiheesta saati keskustellut Ukrainan presidentti Vlodomyr Zelenskyin kanssa. Kiina ei ole osallistunut Venäjälle asetettuihin pakotteisiin. Päinvastoin, Kiina on kritisoinut pakotteiden käyttöä kriisin ratkaisemisessa.

Suoraa kritiikkiä on tullut niin Kiinan valtionmedioilta, Kiina ulkoministeriön edustajilta kuin maan pääministeriltäkin. Erityistä kritiikkiä on saanut Yhdysvallat, jota Kiina järjestelmällisesti syyttää tilanteen pääarkkitehdiksi oman ulkopoliittisen linjansa mukaisesti.

”Kiina on kritisoinut pakotteiden käyttöä kriisin ratkaisemisessa.”

Kiinan mukaan pakotteiden käyttö eskaloi tilannetta ja vie siitä aiheutuvan taloudellisen alamäen kaikkien heikoimpien osapuolten maksettavaksi.

Kiina ei siis ole asettanut sanktioita venäläisille oligarkeille tai poliitikoille ylipäätään. On hyvin haastavaa ­arvioida, kuinka paljon kyseisten henkilöiden omaisuudesta on Kiinan rajojen sisällä.

Kiinan rajat ovat myös olleet suljettuina pandemian takia vuoden 2020 alkupuolelta lähtien. Vaikka venäläisillä olisi jahteja tai kartanoita Kiinassa, heillä ei ole ollut mahdollisuutta päästä niitä käyttämään.

Huonoin tilanne on tuhansilla Aasiassa jumissa olevilla venäläisillä turisteilla. Ukrainan sodan alettua ruplan kurssi romahti ja monet lentoyhteydet katkesivat. Mikäli venäläisturisteilla olisi ruplan kurssin palauduttua varaa ostaa lento kotiin, nähtäväksi jää, voiko kukaan myydä. Luottokortit eivät nimittäin toimi.